한국 거리 음식 10여 종 팝업 운영 매주 토요일 야간 4시간 특별 운영 유명 식음료 브랜드와 파트너십 구축

[헤럴드경제=김명상 기자] 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 오는 18일부터 디지털 거리 ‘오로라’에서 실내형 K-푸드 페스티벌 ‘오로라 나이트 마켓’을 연다. 이번 행사는 한국의 거리 음식을 경험할 수 있도록 기획됐으며 매주 토요일 저녁 8시부터 자정까지 운영된다.

마켓에는 전국 대표 먹거리를 제공하는 팝업 부스 10개가 설치된다. 메뉴에는 ▷숯불 닭꼬치와 갈비꼬치를 선보이는 ‘명동 꼬치’ ▷전통시장의 맛을 담은 ‘광장시장 전집’ ▷신림 순대타운 ▷종로 육회 및 을지로 골뱅이 ▷속초 닭강정 등이 포함됐다.

또한 푸드코트 ‘오아시스 고메 빌리지’와 협업한 캘리포니아 롤 스테이션과 분식 메뉴를 제공하는 ‘사이드 쇼’가 운영을 시작한다. 동원와인, 카스, 테라로사 등과 협업해 시음 및 원두 판매 프로그램도 진행한다.

볼거리도 풍성하다. 시그니처 바 ‘오로라 바’는 매주 토요일 저녁 9시부터 1시간 간격으로 세 차례 라이브 공연을 40분간 연다. 인스파이어는 미디어 아트와 미식 축제를 결합해 방문객에게 제공할 계획이다.

실내외를 연결하는 ‘원스톱 플레이케이션’을 위한 웰니스 프로그램도 병행한다. 디스커버리 파크에서 진행되는 러닝 프로그램 ‘디스커버리 런’은 완료 후 인증 시 추첨을 통해 경품을 증정한다. 주말 투숙객을 위한 ‘오로라 모닝 요가’는 일요일과 월요일 오전 7시에 오로라 거리에서 진행된다.

인스파이어는 5월까지 모든 투숙객에게 ‘스플래시 베이’ 4시간 무료 이용 혜택을 제공하며, ‘스프링 플레이케이션’ 패키지 이용객에게는 4월 중 멤버십 5만 포인트를, 5월에는 트래블 키트를 지급한다.