“시민 일상 지키는 건 너무도 당연한 책무” “수요 반응형 시장으로는 서울을 한 단계 끌어올릴 수 없어” “정 후보, G2도시 만들기 위한 구체적인 방법 내놔야”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 민주당 서울시장 정원오 후보를 향해 “서울 시장은 개척자 정신으로 미래를 준비해야 하는 자리”라며 G2 도시를 만들기 위한 구체적인 방법을 제시하라고 했다.

오 시장은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “시민의 일상을 챙기는 일, 지금 당장 필요한 것을 해결하는 일은 서울시장이라면 너무도 당연한, 가장 기본적인 책무”라며 “시민의 일상을 꼼꼼히 지키는 일은 24시간 제 손을 떠난 적이 없다”고 적었다.

이어 “그런데 서울시장의 역할이 거기서 끝입니까. 눈앞의 민원만 처리하는 ‘수요 반응형 시장’으로는급변하는 시대, 글로벌 경쟁 속에서 서울을 한 단계 더 끌어올릴 수 없다”고 강조했다. 그러면서 “시민이 오늘 당장 원하는 것만 좇다 보면 정작 내일 필요한 변화는 놓치게 된다”고 지적했다.

오 시장은 “그래서 필요한 것이 비판을 감수하더라도 한발 앞서 길을 여는 ‘개척자의 리더십’”이라고 강조했다.

그러면서 “정원오 후보는 “G2 도시를 만들겠다”고 말씀하셨는데 좋은 말은 누구나 할 수 있다“며 ”당장 눈앞의 요구에만 매달리는 시정 기조라면, 무슨 수로 G2 도시를 만드시겠습니까“라고 지적했다.

이어 “어떤 산업을 키우고, 어떤 인프라를 만들고, 어떤 규제를 어떻게 풀 것인지, 구체적인 방법부터 내놓으라”며 “비전 없는 민원 행정으로는 도시는 절대 도약할 수 없다”고 했다.

마지막으로 오 시장은 “시장은 인기 투표를 하는 자리가 아니라 도시의 미래를 설계하는 자리”라며 “저는 서울의 미래를 위해 먼저 길을 낼 것”이라고 강조했다.