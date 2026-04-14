AI 이미지로 ‘치유자’ 연출…예수 서사 연상 기독교 교리 핵심 건드리며 “신격화” 논란 가톨릭·복음주의 진영서 동시 반발 확산 종교 상징 정치 활용 반복…의도 논쟁도 증폭

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수처럼 묘사한 이미지를 소셜미디어에 올리면서 ‘신성모독’ 논쟁이 확산되고 있다. 이번 논란은 단순한 정치적 메시지를 넘어 종교적 금기와 직접 충돌했다는 점에서 파장이 커지는 양상이다.

트럼프 대통령은 일요일인 지난 12일(현지시간) 밤 자신이 운영하는 트루스소셜 계정에 흰 옷과 붉은 망토를 입은 채 병든 인물의 이마에 손을 얹고 있는 이미지를 게시했다. 게시물에는 별도의 설명이 없었지만, 이를 두고 트럼프 대통령이 스스로를 예수에 빗댄 것 아니냐는 비판이 이어졌다.

트럼프 대통령이 게시한 이미지는 인공지능(AI)으로 생성된 것으로 기도하는 인물과 하늘의 상징적 이미지, 독수리와 전투기 등이 함께 배치되며 예수 그리스도의 기적 서사를 연상시키는 구성이었다. 종교적 상징과 국가 권력 이미지가 동시에 결합된 형태라는 점에서 논란을 키웠다.

문제는 이러한 표현이 기독교 교리에서 가장 민감한 영역을 건드렸다는 점이다. 기독교에서 예수는 단순한 역사적 인물이 아니라 신성과 구원을 상징하는 절대적 존재다. 따라서 이를 인간 정치 지도자와 동일선상에 놓거나 유사하게 묘사하는 행위는 ‘신격화’로 해석될 수 있으며, 전통적으로 엄격한 금기로 여겨져 왔다.

실제 가톨릭과 복음주의 진영에서는 즉각적인 반발이 나왔다. 트럼프 대통령과 가까운 보수 기독교 인사들조차 해당 이미지를 “신성모독”으로 규정하며 강하게 비판했다. 이는 그가 백악관에 복귀한 이후 종교계에서 나온 가장 강한 수준의 반응으로 평가된다.

가톨릭 단체 관계자는 “슬픔과 당혹감을 느꼈다”며 “신앙을 지지해온 유권자들 입장에서 받아들이기 어려운 표현”이라고 말했다. 일부 종교 지도자들도 해당 이미지가 신앙의 본질을 훼손하는 행위라고 지적하며 공개적으로 우려를 표했다.

논란이 확산된 배경에는 ‘종교적 상징의 정치적 활용’이라는 구조적 문제가 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 트럼프 대통령은 과거에도 교황 복장을 한 자신의 이미지를 공유하는 등 종교적 이미지를 정치 메시지와 결합해온 바 있다. 이번 역시 단순한 이미지 게시를 넘어 정치적 권위와 정당성을 강화하려는 상징적 표현으로 해석될 여지가 있다는 것이다.

특히 일부 종교 인사들은 정치 권력을 신의 권위와 연결하려는 시도가 반복되고 있다는 점에 우려를 나타냈다. 정치 지도자에 대한 지지를 종교적 신념과 동일시하는 효과를 낳을 수 있다는 점에서, 민주주의와 종교 분리 원칙을 훼손할 수 있다는 지적이다.

케빈 로버츠는 트럼프 행정부의 정책 성과에는 공감을 표하면서도 “교회와의 소통은 보다 건설적인 방식으로 이뤄질 필요가 있다”고 말했다. 그는 “이란과의 분쟁을 종식하려는 목표에는 공감하지만, 접근 방식에는 개선 여지가 있다”고 덧붙였다.

종교 자유를 옹호하는 단체들 역시 유사한 문제의식을 제기하고 있다. 이들은 “정치 지도자의 권위를 신의 뜻과 동일시하는 메시지는 반대 자체를 신앙에 대한 도전으로 받아들이게 만들 수 있다”며 경계가 필요하다고 강조했다. 이는 정치적 비판 자체를 위축시키는 구조로 이어질 수 있다는 점에서 우려가 제기된다.

트럼프 대통령은 해당 이미지에 대해 “사람을 치료하는 의사의 모습을 표현한 것”이라며 예수에 빗댄 의도는 없었다고 해명했다. 그러나 게시물은 이후 삭제됐고, 삭제 배경에 대해서는 별다른 설명이 나오지 않았다.

논란은 교황과의 갈등으로까지 번지는 양상이다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁을 비판한 레오 14세 교황을 강하게 비난했고, 이에 대해 일부 종교 인사들은 정치 지도자가 교황과 정면으로 충돌하는 것은 바람직하지 않다는 반응을 보였다.

가톨릭계 내부에서도 시각은 엇갈린다. 문학 저널 편집장 닉 로완은 “결국 신자들은 누구를 따를지 선택하게 될 것”이라며 종교 권위와 정치 권력 간 긴장을 지적했다.

레오 14세 교황은 전쟁 반대 입장을 유지하며 “화평하게 하는 자가 복이 있다”고 강조했다. 그는 트럼프 행정부에 대해 “두렵지 않다”고 밝히며 종교 지도자로서의 독립적 입장을 재확인했다.