[헤럴드경제=이원율 기자]10억원가량 시세 차익이 기대되는 서울 강동구 길동 ‘강동 헤리티지 자이’ 전용면적 59㎡ 2가구 무순위 청약에 10만명이 넘게 신청했다.

13일 한국부동산원 청약홈에 따르면 강동헤리티지자이는 이날 전용면적 59㎡B 형 2가구에 대한 무순위 청약을 받은 결과 총 10만6093명에 신청해 5만3046.5대 1의 경쟁률을 기록했다.

분양가는 7층이 7억3344만원, 28층이 7억8687만원이다. 이는 2022년 12월 분양 당시 값이다.

같은 면적이 지난 1월 17억원(4층)에 팔린 점을 보면, 당첨 즉시 약 10억원의 시세 차익을 기대할 수 있다는 계산이 나온다. 이에 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 “10억원 로또”, “앉아서 10억원 벌 기회” 등의 말도 나왔었다.

당첨시 전매 제한은 없지만 거주 의무 기간 3년과 재당첨 제한 10년이 적용된다.

당첨자는 오는 16일에 발표될 예정이다.

입주는 다음 달로 예정돼 있다. 계약 시 계약금 20%를 내고, 계약일로부터 30일 이내에 잔금 80%를 납부해야 한다.

무순위 청약이란 일반분양 당첨자 계약 이후 계약 포기나 당첨 부적격으로 주인을 찾지 못한 가구에 대해 청약을 받고 무순위 추첨으로 당첨자를 뽑는 것을 의미한다. 청약통장이 필요 없고 100% 추첨제로 당첨자를 뽑아 ‘줍줍’으로 불리기도 한다.

한편 이날 서울 서초구 잠원동 ‘오티에르 반포’(신반포 21차 재건축) 1순위 청약은 약 710대 1을 기록했다.

오티에르반포 1순위 청약 43가구 모집에 3만540명이 신청해 평균 710.2대 1의 경쟁률로 모든 주택형이 마감됐다.

주택형별로 59㎡B형이 1180.9대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다.

서초구 소재인 이 단지는 분양가상한제가 적용돼 전용 84㎡의 경우 가격이 25억150만∼27억5650만원 수준이다.

인근 단지인 ‘메이플 자이’ 전용 84㎡의 입주권이 지난해 11월 56억5000만원(12층)에 팔린 점을 참고하면, 30억원가량의 시세차익을 기대할 수 있다는 분석도 나온다.

그런가 하면, 서울 동작구 노량진동 ‘라클라체 자이 드파인’(노량진6구역 재개발)은 이날 특별공급 청약에서 189가구 모집에 4997명이 신청한 것으로 집계됐다.