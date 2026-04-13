[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대 석좌교수이자 ‘맨발의 디바’로 널리 알려진 가수 이은미가 미래의 음악 인재들과 뜻깊은 만남을 가졌다.

이은미 교수는 지난 10일 경북예술고를 방문해 실용음악 분야 학생들을 대상으로 마스터클래스를 진행했다. 이번 프로그램은 차세대 보컬리스트를 꿈꾸는 학생들에게 실질적인 음악적 조언과 무대 경험을 전수하기 위해 마련됐다.

이날 마스터클래스는 학생들의 개별 시연과 이에 대한 이은미 교수의 심층 피드백, 그리고 질의응답 세션으로 구성됐다.

학생들은 자신이 준비한 곡을 직접 무대에서 선보이며 표현력과 발성, 감정 전달에 대한 평가를 받았고 이은미 교수는 각 학생의 음색과 호흡 습관, 무대 태도를 세밀하게 짚어내며 맞춤형 지도를 이어갔다.

이은미 교수는 “좋은 목소리는 타고나는 것이 아니라 올바른 사용법에서 비롯된다“며 ”성대에 무리를 주지 않는 발성과 복식호흡의 중요성을 설명했다.

이어진 질의응답에서 무대 긴장 극복 방법을 묻자 이은미 교수는 “긴장을 없애려 하기보다 그 감정을 음악 안으로 끌어들이는 것이 중요하다”며 “무대 위에서는 완벽함보다 진정성이 더 큰 울림을 만든다”고 답했다.

대구가톨릭대는 앞으로도 예술 분야 인재 양성을 위해 찾아가는 현장 중심의 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.