제레미 알레어 CEO 방한…CPN 파트너사

[헤럴드경제=유동현 기자] 헥토파이낸셜이 미국 서클(Circle)의 제레미 알레어 최고경영자(CEO)와 오찬 회담을 갖고 공고한 협업 관계를 재확인했다고 13일 밝혔다.

제레미 CEO가 이날 방한하면서 마련된 오찬에는 헥토파이낸셜을 비롯해 국내 주요 금융기관 및 핀테크 기업 대표, 임원 등이 참석했다.

헥토파이낸셜은 서클의 글로벌 결제 네트워크(CPN)에 국내 유일 결제 파트너사로 참여하고 있다. CPN은 전 세계 약 20~30개 주요 금융 인프라 사업자로 구성된 소수의 글로벌 네트워크다. 금융기관과 핀테크 기업을 연결해 USDC, EURC 등 스테이블코인을 활용한 자동화된 크로스보더(Cross-border·국경 간) 정산을 지원하는 결제 인프라다.

헥토그룹은 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 ‘아크(Arc)’ 퍼블릭 테스트넷에도 파트너사로 참여하고 있다. 헥토파이낸셜과 헥토이노베이션은 국내 기업 중 유일하게 각 결제 생태계와 지갑 분야에서 참여한 기업이다.

헥토파이낸셜 관계자는 “헥토파이낸셜은 서클과의 협업을 기반으로 스테이블코인 중심의 글로벌 결제 생태계 내 핵심 인프라 사업자로서 역할을 지속 확대해 나갈 것”이라며 “금융을 기반으로 한 결제 서비스 영역에서의 입지를 더욱 공고히 하는 한편, 디지털자산 시장의 개화와 AI 에이전트 기반 결제 수요 확대 등 구조적 변화에 맞춰 차세대 결제 인프라 구축에도 속도를 낼 계획”이라고 했다.