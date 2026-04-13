[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 10일 싱가포르 세계 1위 선사 엠에스씨(MSC) 아시아 지역본부를 방문해 부산항 디지털 물류 플랫폼 ‘체인포털(Chain Portal)’을 소개하고, 플랫폼 고도화 방향을 논의했다고 13일 밝혔다.

이번 방문은 부산항의 운영 현황과 부산항 디지털 통합물류플랫폼인 체인포털의 주요 서비스를 공유하고, 세계적 선사들의 수준에 부합하는 스마트 항만 서비스를 고도화하기 위해 마련됐다.

BPA는 이번 방문에서 부산항의 환적 경쟁력을 혁신적으로 높이기 위해 개발한 체인포털의 기능인 환적운송시스템(TSS)과 환적모니터링시스템(포트아이, Port-i)을 집중적으로 설명했다. 특히 TSS의 핵심인 다수의 차량과 컨테이너를 배차하는 그룹오더 기능, 약 40%에 달하는 이용 활성화 현황과 운송 효율개선 성과를 소개했다.

BPA는 또 포트아이의 선박·화물 모니터링, 선석 일정통합 조회, 이상 탐지 및 알림 등의 기능을 시연하며, 선사 관점에서 현업 활용 방안을 제시했다. 아울러 부산항만공사는 올해 포트아이에 적용예정인 ▷ 인공지능(AI) 기반 환적 연결성 이상탐지 고도화 ▷전 세계 선박위치정보(AIS) 제공 ▷소통 강화를 위한 전용 메신저 기능 등 차세대 로드맵도 함께 공개했다.

MSC 아시아 지역본부 켈빈 탄(Kelvin Tan) 이사(Director)는 체인포털이 AI, 블록체인 등 첨단기술을 활용해 이용자 중심으로 설계된 점에 대해 높이 평가하며, 글로벌 선사 운영 관점에서 ▷환적 연결 시뮬레이션 기능 ▷터미널 간 운송(ITT) 통합 정보 제공 ▷ 특정 선박 기준 환적 화물 연결 시각화 ▷터미널 야드 관련 세부 정보 제공 기능 등 구체적이고 다양한 고도화 의견을 제안했다.

부산항만공사는 이번 방문에서 확인된 글로벌 선사의 다양한 요구사항을 체인포털 고도화 작업에 적극 반영해 더욱 정교한 디지털 서비스를 제공할계획이다.