전국 주요 4개 지역서 순차 진행 볼보 라이프스타일 숍 통해 상세 정보 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 스웨디시 럭셔리 라이프스타일을 경험할 수 있는 고객 로열티 프로그램 ‘2026 헤이, 파밀리’를 진행한다고 13일 밝혔다.

‘헤이, 파밀리’는 스웨덴어로 ‘안녕하세요’를 의미하는 ‘헤이(Hej)’와 ‘가족’을 뜻하는 ‘파밀리(Familj)’의 결합어로, 가족과 함께 특별한 시간을 보내며 볼보가 지향하는 라이프스타일 가치를 경험할 수 있도록 마련된 고객 초청 프로그램이다. 2018년부터 지속적으로 운영되며 고객 로열티를 강화하는 대표적인 브랜드 경험 프로그램으로 자리 잡았다.

‘2026 헤이, 파밀리’는 총 800팀(가족)을 초청해 6월부터 9월까지 약 4개월간 전국 주요 프리미엄 숙소에서 순차적으로 진행된다. 첫 번째 프로그램은 6월 1일부터 시작되며, 서울 북한산 인근에 있는 ‘안토(ANTO)’를 시작으로 각 지역의 특색을 살린 다양한 공간에서 운영될 예정이다.

특히 올해는 프로그램 구성을 한층 확장해, 기존 1박 2일 프로그램과 함께 2박 3일 프로그램을 새롭게 운영한다. 2박 3일 프로그램은 2025년 패밀리 재구매 프로그램을 통해 신차를 구매한 고객을 대상으로 매월 10팀을 추첨해 진행되며 더욱 여유로운 일정으로 스웨디시 럭셔리 라이프스타일을 경험할 수 있다. 아울러 2박 3일 프로그램 대상 고객은 기존 1박 2일 프로그램에도 중복으로 신청할 수 있다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “헤이, 파밀리는 단순한 고객 로열티 프로그램을 넘어 가족과 함께하는 의미 있는 시간을 통해 볼보가 추구하는 가치와 라이프스타일의 경험을 제공하는 프로그램”이라며 “올해는 프로그램 확장과 함께 더욱 차별화된 경험을 제공할 예정인 만큼 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.

한편, ‘2026 헤이, 파밀리’ 첫 번째 장소인 ‘안토’의 참가 신청은 오는 22일부터 26일까지 진행된다. 신청 대상은 볼보자동차 신차 구매 고객이며, 참가자는 추첨을 통해 총 800팀(가족)을 선정할 예정이다.