대구시장 예비후보 등록 ‘파란색 상의’ 입고 민심 잡기 “정치인에게 당은 정체성이지만 국민에게 정당은 수단”

[헤럴드경제=신대원 기자] 6·3 지방선거 더불어민주당 후보로 나서는 김부겸 전 국무총리가 일찌감치 예비후보 등록을 마치고 본격적인 민심잡기에 나섰다.

김 후보는 12일 페이스북에 올린 글에서 “예비후보 등록과 함께 드디어 제 점퍼가 생겼다”며 “큼직하게 제 이름이 새겨져 있다”고 밝혔다.

특히 “어느 언론에서 대구는 당색이 부담스러울테니, 빨간 점퍼를 입는 걸 중앙당이 허용했다는 보도를 했나보다”라며 “경상도 말로 ‘택도 아인’ 소리”라고 일축했다.

김 후보가 선거운동 기간 보수의 텃밭으로 불리는 대구에서 민주당의 파란색을 피해 국민의힘을 상징하는 빨간색 계통의 상의를 입을 수 있다는 관측에 선을 그은 것이다.

그는 페이스북에 해당 글과 함께 파란색 상의를 입은 사진도 공유했다.

김 후보는 “물론 정치인에게 당은 자신의 정체성이다. 그런 점에서 저는 ‘나는 민주당이다’라는 책을 쓴 적도 있다”면서 “하지만 국민에게 정당은 수단이다. 어느 당이 더 국민을 편하게 섬기느냐가 중요할 따름”이라고 밝혔다.

이어 “국민이 있고 당이 있지, 당 때문에 국민이 있는 것이 아니다”면서 “국민의힘 지키자고 대구시민이 있는 것이 아니다. 누가 더 대구에 도움이 되느냐를 놓고 경쟁하자”고 말했다.

그는 플래카드에 적힌 ‘진짜 대구 함 살려 봅시다’ 문구를 환기하기도 했다.

김 후보는 이날 지역 언론사가 대구스타디움에서 개최한 마라톤대회에 참석한 소식과 함께 지역민심을 전하기도 했다.

그는 이와 관련 “오늘 마라톤 대회가 있었다”면서 “맞은편에서 오다 저를 보곤 악수를 하자고 손을 내미는 중년 남성, 긴가민가 바라보더니 ‘아 맞네’라는 듯 손 흔들고 가는 젊은이들, 가볍게 눈인사 해주시는 주부들, 오늘은 운동하는 분들이라 그런지 아주 적극적”이라고 소개했다.