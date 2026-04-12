“유가족에 애도의 말씀…소방대원들에 위로 전한다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김민석 국무총리는 12일 전남 완도군의 한 냉동창고 화재 진압 중 소방대원 2명이 사망한 것과 관련해 “두 소방 영웅의 명복을 빈다”며 애도의 뜻을 밝혔다.

김 총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “완도 화재 현장에서 거센 화마와 싸우던 박승원 소방위와 노태영 소방사가 안타깝게도 순직했다”며 이같이 적었다.

그는는 “큰 슬픔에 싸여있을 유가족들에게 애도의 말씀을 전하고, 동료를 잃은 전국의 소방대원들께도 위로를 전한다”고 했다.

김 총리는 “화재 현장에서 자신의 안전을 뒤로하고 위험을 향해 뛰어드는 소방대원들의 안전을 보강할 장비와 훈련 개선에 힘쓰겠다”고 강조했다. 그러면서 “유족들과의 협의를 통해 장례 절차를 한 치의 소홀함 없이 준비하겠다”고도 말했다.

앞서 김 총리는 이날 오전 소방관들이 화재 진압 중 고립됐다는 상황을 보고 받은 직후에는 관계부처에 “가용한 모든 장비와 인력을 동원해 고립된 소방공무원 구조에 최선을 다하라”고 지시했다. 아울러 “추가 인명 피해가 발생하지 않도록 현장 활동 중인 화재 진압 대원 안전에도 만전을 기하고, 현장 통제 및 주민 대피 안내 등의 안전 조치도 철저히 하라”고 요구하기도 했다.

이날 오전 8시 25분께 완도군 군외면 원동리의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 화재가 발생했다. 화재 진압 과정에서 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시 2분께 실종됐으며, 수색 끝에 이들은 냉동창고 안에서 숨진 상태로 발견됐다.