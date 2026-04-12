“내년 이후 수익화로 관심 이동…中 기업 추격 등도 변수”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 세계적인 반도체 경기 확장세가 적어도 내년 상반기까지 지속될 것이라고 한국은행이 12일 전망했다.

한은은 이날 발표한 보고서에서 “과거 반도체 확장기보다 수급 불균형이 더 크고 지속 기간도 더 길어지는 모습”이라며 이같이 밝혔다.

다만, 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입은 전례 없는 확장세의 지속 기간이 ‘매우 유동적’일 것이라고도 분석했다.

반도체 경기 하락 전환 시점에 영향을 줄 변수로는 ▷AI 투자의 수익성 ▷빅테크의 지속적인 자금 확보 여부 ▷AI 모델의 기술 효율성 진전 양상 ▷메모리 생산업체의 증설 속도 ▷중국 기업의 추격 속도 등을 꼽았다.

한은은 “시장 관심이 실제 수익화 가능성으로 점차 옮겨갈 것으로 예상되는 내년 이후로는 AI 인프라 투자를 작년과 올해 같은 속도로 확대하기는 어려울 것”이라고 전망했다.

아울러 빅테크 내부 재원을 넘어 “고수익 추구형 투자 자금이 유입됨에 따라 금융 여건이 급격히 악화할 경우 일부 부문의 취약성이 실제 투자의 축소나 집행 지연으로 이어질 리스크가 커졌다”고 분석했다.

최근 사모 신용 시장에서 일부 펀드 환매가 중단되며 전체 시장에 충격을 던진 경우를 대표적인 사례로 들었다.

이밖에 지난해 초 딥시크나 최근 구글 터보퀀트처럼 효율성 개선이 메모리 수요 둔화 우려를 낳을 수 있다.

삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리 기업의 증설에 따른 공급 여력 확충, 국내 기업보다 4년 정도 뒤처진 것으로 추정되는 중국 기업들의 추격 등도 주요 변수로 떠올랐다.

한은은 AI 산업 기대가 높은 현 단계에서는 이란 전쟁이 반도체 경기에 미치는 영향에 제한적일 것이라고 판단했다.

한은은 “유가 상승, 금리 상승, 글로벌 성장세 약화 우려 등에도 데이터센터 건설 계획을 미룬다든가 메모리 공급을 늦추는 움직임은 포착되지 않고 있다”고 지적했다.

이어 “전쟁 상황이 심각해질 경우 반도체 수요가 감소할 수 있다”며 “반도체 공급망에 예상치 못한 혼란이 초래될 가능성도 있다”고 덧붙였다.