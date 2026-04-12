국힘 논평 “부산시장 후보 확정 다음날 면죄부” “이재명 정부·민주당 권력 사유화 국민과 심판”

[헤럴드경제=신대원 기자] 국민의힘은 검경의 불기소 처분에도 불구하고 ‘통일교 금품 수수 의혹’을 고리로 6·3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 나서는 전재수 의원에 대한 공세의 칼날을 벼렸다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 12일 논평에서 “검·경 합동수사본부가 통일교 금품수수 의혹을 받아온 전 의원에 대해 무혐의·불기소 처분을 내렸다”며 “민주당 부산시장 후보로 확정된 바로 다음 날 기다렸다는 듯 ‘면죄부’가 발행됐다”고 지적했다.

최 수석대변인은 “국민은 묻는다. 4000만원과 까르띠에 시계는 지금 어디에 있느냐”면서 통일교 관계자가 특검에서 현금 4000만원과 명품시계를 전달했다고 진술하고, 합수본도 전 의원이 시가 785만원 상당의 ‘까르티에 시계’를 받은 정황이 의심된다고 인정했다고 전했다.

그는 “그럼에도 결론은 허망하다. ‘입증되지 않았다’, ‘공소시효가 지났다’는 궁색한 변명뿐”이라면서 “현금 전달 의혹은 확인조차 못 한 채 덮어버렸고, 시계는 수수 정황이 있다면서도 처벌은 불가능하다고 한다. 이것이 국가 수사기관의 수사 결과냐, 아니면 전 의원을 위한 변호인의 변론이냐”며 검·경 합수본도 싸잡아 비판했다.

이어 “금품 수수액이 3000만원을 넘기기만 하면 공소시효는 10년으로 늘어나는데 수사기관은 4000만원 전달 의혹에 대해 현금 흐름과 시계 가액을 낱낱이 파헤쳐서라도 시효를 확보했어야 하는 것 아니냐”며 “제대로 된 수사 한번 없이 공소시효 만료라는 방패 뒤로 숨어버렸다. 결국 진실을 밝힐 기회를 스스로 포기하고 사건을 덮어버린 꼴”이라고 지적했다.

또 “특검은 지난해 8월 이미 관련 진술을 확보하고도 ‘수사 대상이 아니다’라며 4개월을 허비했다”면서 “전 의원 지역구 사무실 PC는 압수수색 직전 ‘초기화’됐고, 보좌진들은 증거인멸 혐의로 기소됐다. 몸통은 빠져나가고 꼬리만 잘린 이 상황을 어떤 국민이 납득하겠느냐”고 꼬집었다.

최 수석대변인은 계속해서 “검·경 합수본은 불기소 처분의 판단 근거와 수사 과정을 한 점의 의혹도 없이 국민 앞에 공개하라”면서 “사건을 고의로 방치하며 증거인멸의 골든타임을 허비한 민중기 특검의 직무유기를 철저히 규명하고 엄중한 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.

이어 “살아있는 권력에 면죄부를 주는 오욕의 역사를 끊어내기 위해 독립적인 재수사와 특검 검증을 반드시 관철해 내겠다”며 “정권 한 번 쥐었다고 온 나라가 본인들 것인 양 착각하지 말라”고 밝혔다.

또 “국민의힘은 권력의 비호를 받는 특권층이 법망을 비웃는 꼴을 결코 좌시하지 않겠다”면서 “이재명 정부와 민주당의 오만한 권력 사유화, 반드시 국민과 함께 심판하겠다”고 강조했다.