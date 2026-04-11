[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북 군위군은 한국매니페스토실천본부가 주관한‘2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고 등급인 SA(최우수)를 획득했다고 10일 밝혔다.

이는 지난해에 이어 2년 연속 SA 등급을 달성하며 공약 이행의 안정성과 실행력을 다시 한번 입증했다.

이번 평가에서 군위군은 공약 이행률 95.6%, 완료율 93%를 기록했다.

특히 ‘6대 역점 시책’을 중심으로 총 71개 공약사업 가운데 66개 사업을 마무리 지었다.

농촌 정주여건 개선, 응급의료체계 강화, 생활SOC 및 문화관광 활성화 등 군민 체감도가 높은 핵심 공약들이 차질 없이 추진되며 높은 평가를 받았다.

군위군은 공약 이행 분야뿐만 아니라 정책 우수성에서도 두각을 나타내고 있다.

지난해 열린 ‘2025 매니페스토 우수사례 경진대회’와 ‘2025 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서도 각각 우수상을 수상했다.

군위군 관계자는 “2년 연속 SA 등급 달성과 각종 공약 우수사례 경진대회 수상은 군민과의 약속을 최우선으로 삼아온 결과”라며 “앞으로도 공약 이행의 완성도를 더욱 높이고, 군민이 체감할 수 있는 정책 성과 창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.