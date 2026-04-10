입출금과 금고 영역 분리해 편의성 제고 300만원까지 최대 연 2.5% 금리 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 연 최대 2.5% 금리를 제공하는 ‘하나모임통장’을 출시했다고 10일 밝혔다.

이 상품은 모임 자금을 ‘입출금 영역’과 ‘금고 영역’으로 분리한 구조가 특징이다. 일상적인 이체나 결제에 사용하는 자금은 입출금 영역에서 관리하고, 별도 보관 자금은 금고 영역으로 옮겨 운용할 수 있도록 편의성을 높였다.

특히 하나은행 모바일 앱 ‘하나원큐’를 통해 금고에 예치한 자금에 대해서는 최대 300만원 한도로 연 2.5%(기본금리 0.1%·우대금리 2.4%)의 금리를 제공한다. 또 주요 금융거래 수수료를 횟수 제한 없이 면제하고, 1/N 정산 기능과 총무 변경 기능을 지원해 모임 관리 부담을 줄였다.

상품 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 이달 10일부터 17일까지 신규 가입 고객 전원에게 파리바게뜨 상품권(3000원)을 제공하는 ‘얼리버드 이벤트’를 실시한다.

또 오는 6월 30일까지 가입 고객을 대상으로 신세계상품권(5만원), BBQ 치킨세트, 스타벅스 아메리카노 쿠폰 중 하나를 제공하고, 2인 이상 모임을 구성한 고객을 추첨해 스포츠 워치, 캐리어, 외식 및 호텔 상품권 등 경품도 증정할 예정이다.

하나은행 관계자는 “모임이 활발해지는 봄 시즌에 맞춰 자금 관리의 편의성과 고금리 혜택을 결합한 맞춤형 상품을 준비했다”며 “앞으로도 고객의 실생활 속에 필요한 금융 수요를 면밀히 파악해 생활 밀착형 금융 서비스와 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

하나모임통장과 이벤트와 관련한 자세한 내용은 하나은행 모바일 앱 ‘하나원큐’ 또는 하나은행 고객센터를 통해 확인할 수 있다.