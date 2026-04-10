압수·압류 가상자산 관리 체계 정비 기관지갑 이전·콜드월렛 보관…2인 분산 관리 의무화 전담조직·사고 대응 체계 구축…공공계약 지원도 병행

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 공공기관이 압수·압류한 가상자산을 기관 명의 지갑으로 일괄 이전해 관리하고, 외부 전문기관에 위탁보관할 수 있는 체계를 마련했다. 최근 가상자산 유출 사고를 계기로 그간 명확한 관리 기준이 부족했던 공공부문 가상자산 관리 체계를 전면 정비한 것이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 10일 정부서울청사에서 ‘비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의’를 열고 이런 내용을 담은 ‘공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안’을 확정했다.

전수조사 결과 경찰청·검찰청·국세청·관세청 등 중앙정부가 보유한 가상자산은 약 780억원 규모로, 대부분 수사·징세 과정에서 압수·압류해 일시적으로 보관 중인 자산이다.

그동안 가상자산은 일반 압수물과 동일한 기준으로 관리돼 별도의 보안·관리 규정이 충분히 마련돼 있지 않았다. 이 때문에 공공기관들은 개인이 보유하던 콜드월렛을 그대로 압수하거나 거래소 계정을 동결하는 방식으로 자산을 보관해왔고, 기관 명의 지갑을 통한 통합 관리 체계는 사실상 부재한 상황이었다.

이번 대책의 핵심은 이 같은 구조를 ‘기관지갑 중심 관리 체계’로 전환하는 데 있다. 앞으로는 압수·압류한 가상자산을 즉시 기관 명의 지갑으로 이전하고, 해당 지갑은 인터넷과 분리된 콜드월렛 환경에서 보관하도록 했다.

재경부 관계자는 “기관지갑을 별도로 만들어 자산을 이전·관리하는 방식 자체가 그간 없었던 것”이라며 “보관·관리 기준을 전면적으로 새로 만든 데 의미가 있다”고 설명했다.

보안 방식도 구체화됐다. 가상자산 접근 권한의 핵심인 개인키와 복구구문은 2인 이상이 나눠 보관하도록 하고, 이를 결합해야만 자산 이동이 가능하도록 했다. 단일 담당자에 의한 유출 위험을 차단하기 위한 조치다.

또 가상자산 지갑과 관련 정보는 금고·도어락·CCTV가 설치된 별도 공간에서 관리하고, 출입 권한과 기록을 상시 점검하도록 했다.

아울러 공공기관은 가상자산을 직접 보관(기관지갑)하는 방식 외에도 외부 전문기관(수탁기관)에 위탁보관할 수 있다. 위탁 대상은 보안성·재무건전성·제재 이력 등을 기준으로 선정된다. 위탁보관 시에는 자산 분리 보관, 콜드월렛 원칙, 다중서명 체계를 적용해 일정 인원 이상의 승인 없이는 자산 이동이 불가능하도록 했다. 또 위탁하더라도 기관이 실사 점검, 거래내역 확인, 보안사고 점검 등을 수행하며 최종 관리 책임은 공공기관이 유지한다.

사고 대응 절차도 마련됐다. 해킹이나 유출이 발생하면 즉시 새로운 지갑을 생성해 잔여 자산을 이전하고, 거래 제한과 계정 동결 조치를 시행한다. 피해 규모가 일정 수준을 넘거나 외부 해킹이 확인될 경우 국정원, 경찰청, 한국인터넷진흥원 등 관계기관에 즉시 통보하도록 했다.

아울러 기관별로 가상자산 관리 전담조직을 지정하거나 설치하고, 담당자 교육과 연 1회 이상 모의훈련을 의무화해 관리 역량도 강화한다. 기부 등으로 취득한 가상자산은 즉시 처분을 원칙으로 해 가격 변동에 따른 리스크도 차단하기로 했다. 정부는 관계부처 합동 가이드라인을 배포하고 즉시 시행에 들어갈 예정이다.

정부는 이날 중동전쟁 여파로 원자재 가격 급등과 물류 차질이 이어지자 공공계약 지원 방안도 함께 발표했다. 이번 조치는 새로운 제도를 도입하기보다는 기존 계약제도를 적극 활용하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

계약금액 조정 제한을 완화해 기존 ‘90일 경과’ 요건과 관계없이 원자재 가격 급등 등 예외 상황에서는 즉시 조정이 가능하도록 했다. 계약금액 조정은 공사·용역의 경우 품목 또는 지수 조정률이 5% 이상 상승하거나, 3% 이상 상승하면서 객관적 사유가 인정될 때 가능하다. 물품 구매의 경우에는 10% 이상 상승하거나 6% 이상 상승 시 조정이 가능하다.

특정 자재 가격이 급등할 경우 해당 자재만 반영하는 ‘단품 물가변동 조정제도’도 확대 적용된다. 순공사원가의 0.5%를 초과하는 자재 가격이 기준 대비 15% 이상 상승하면 해당 자재에 한해 계약금액을 조정할 수 있다.

또 원자재 수급 차질 등으로 납품이 지연될 경우 계약기간을 연장하고, 지체상금은 면제하는 한편 추가 비용은 실비 범위 내에서 보상하도록 했다. 입찰보증금도 면제하거나 지급각서로 대체할 수 있도록 해 기업 부담을 낮췄다.

건설자재 가격 조사 주기는 반기에서 월 단위로 단축하고, 유류·나프타 등 변동성이 큰 자재는 주 단위로 관리해 원가 반영 속도를 높이기로 했다. 가격 변동성이 큰 자재는 약 1500개 주요 품목을 중심으로 월별 관리하고, 유류·나프타 관련 자재는 주별로 점검한다.

아울러 물가 변동 지수가 2.5% 이상 상승해 계약금액 조정(3% 이상)이 예상되는 경우 ‘물가변동 증액 징후’를 월별로 공지하고, 향후 이메일·문자 등을 통한 개별 안내 체계도 구축할 계획이다.

재경부 관계자는 “기존 제도를 현장에서 적극 활용하도록 해 공공계약 이행 지연을 최소화하는 데 목적이 있다”고 밝혔다.