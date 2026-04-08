현장서 건의사항 받고 즉각 검토 지시

‘물류창고 부지 수도권 내 유휴지 활용’ 주문

이재명 대통령이 8일 경기도 의왕 내륙컨테이너기지에서 열린 고유가 위기극복을 위한 화물운송ㆍ물류업계 현장 간담회에서 발언하고 있다. [연합]
이재명 대통령이 8일 경기도 의왕 내륙컨테이너기지에서 열린 고유가 위기극복을 위한 화물운송ㆍ물류업계 현장 간담회에서 발언하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 8일 화물운송·물류업계 종사자들을 만나 고유가에 따른 애로사항 등을 청취했다. 이 대통령은 이들 업계 종사자 건의사항을 듣고 각 부처에 소상공인 대출 지원 제도를 개선하고 수도권 내 유휴지를 물류창고 부지로 활용하는 방안을 검토하라고 지시했다.

전은수 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 이날 오후 의왕 소재 내륙컨테이너기지(ICD)를 방문해 고유가 상황으로 어려움을 겪고 있는 화물운송 및 물류업계 종사자들과 간담회를 가졌다”며 이같이 전했다.

전 대변인은 “이날 간담회는 일선 물류 현장을 직접 찾아 업계의 고충을 다각도로 살피고, 화물차주와 운송사, 물류 전문가 등 다양한 이해관계자의 목소리를 듣기 위해 마련됐다”면서 “특히 수도권 4개 산업단지 및 2만여 개의 입주기업과 30분 내로 연결되며 전국으로 화물을 분산하는 요충지인 의왕 ICD에서 행사를 진행하여 그 의미를 더했다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 간담회를 시작하며 “정부의 여러 조치에도 불구하고 현장에서 체감하는 어려움이 여전히 클 수 있다”면서 실질적인 해결책 마련을 위한 적극적인 의견 제시를 당부했다고 한다.

전 대변인은 “참석한 업계 종사자들은 석유 최고가격제와 유가 연동보조금 등 정부의 발 빠른 대처가 피해를 줄이는 데 도움이 되었다며 감사의 뜻을 전했다”면서 “다만 고유가 상태가 지속될 경우 운송업 특성상 비용 부담을 고스란히 떠안아야 하는 상황임을 호소하며 추가적인 대책을 요청했다”고 분위기를 전했다.

이재명 대통령이 8일 경기도 의왕 내륙컨테이너기지(ICD)에서 고유가 관련 화물운송ㆍ물류업계 간담회 후 정구용 ICD 대표이사의 현황설명을 듣고 있다. [연합]
이재명 대통령이 8일 경기도 의왕 내륙컨테이너기지(ICD)에서 고유가 관련 화물운송ㆍ물류업계 간담회 후 정구용 ICD 대표이사의 현황설명을 듣고 있다. [연합]

이에 이 대통령은 현장의 구체적인 건의사항에 대해 즉각적인 검토를 지시했다고 한다.

특히 우선 차량 가액이 3억 원을 초과할 경우 소상공인 대출이 어렵다는 한 화물차주의 건의에 대해 이 대통령은 “국토교통부와 중소벤처기업부가 협의해 저리 지원 등 화물차주를 위한 소상공인 대출 지원 제도를 개선하라”고 주문했다.

또한 안전운임제 적용 품목 확대 요청과 관련해 이 대통령은 국가별로 제도가 상이한 점을 언급하며 “국토부가 품목별 운송원가와 해외 사례 등을 면밀히 확인하라”고 지시했다.

아울러 이 대통령은 수도권 내 높은 임대료와 부지 부족으로 물류 창고가 외곽으로 밀려나고 있다는 화물운송사의 애로사항을 듣고 “국토부가 지방정부와 협의해 수도권 내 유휴지를 활용하는 방안을 검토하라”고 주문했다. 또한 전기·수소 화물차로의 전환을 위한 보조금 및 충전 인프라 확충 건의에 대해서도 깊은 공감을 표했다고 전 대변인은 전했다.

간담회 이후 이 대통령은 의왕 ICD 물류기지 현장을 둘러보며 시설 운영 현황과 유가 상승에 따른 물동량 변화 등을 세밀하게 점검했다고 한다.

전 대변인은 “특히 최근 5년간 안전사고가 단 한 건도 발생하지 않았다는 관계자의 설명을 듣고 ‘안전관리를 매우 철저히 하셨다’며 현장 관계자들을 격려했다”고 말했다.


moone@heraldcorp.com