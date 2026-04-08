영업익 2배 이상 늘어…2년 연속 흑자

[헤럴드경제=김진 기자] 카카오스타일이 지난해 역대 최대 매출액을 기록했다. 영업이익은 2년 연속 흑자를 기록했다.

카카오스타일이 8일 공시한 감사보고서에 따르면 2025년 매출액은 전년 대비 약 10% 증가한 2192억 원이다. 매출 1018억원을 기록한 지난 2022년과 비교해 2배 이상 성장한 수치다. 영업이익은 지난해보다 2배 이상 늘어난 58억원을 기록했다.

카카오스타일의 메인 서비스인 ‘지그재그’는 지난해 연간 거래액이 2조원을 돌파했다. 2015년 출시 이후 역성장 없이 10년 연속 성장 중이다. 데이터와 인공지능(AI)에 기반한 초개인화에 집중한 결과, 전체 구매자 수는 전년 대비 15% 증가했다.

파트너사도 성장했다. 지난해 지그재그 거래액 상위 300개 쇼핑몰의 평균 거래액은 전년 대비 두 자릿수 늘어난 것으로 나타났다.

실적 견인의 핵심 축으로는 카테고리 다각화가 꼽힌다. 지난해 지그재그 뷰티 카테고리 거래액은 전년 대비 약 50% 늘었다. 브랜드 패션은 40% 이상 성장했다. 빠른 배송 서비스인 ‘직진배송’도 지난해 약 30%의 거래액 신장을 이뤘다. 4050 패션 플랫폼 ‘포스티’는 지난해 거래액이 전년 대비 20% 증가하고, 누적 회원 수는 220만명을 돌파했다.

카카오스타일은 올해 더욱 공격적인 경영에 나설 계획이다. 1020 세대 내 영향력을 유지하면서 30대 여성 고객을 통한 시장 점유율을 높이겠다는 방침이다. 판매자와 구매자 모두에게 최적화된 환경을 제공하기 위한 인프라 고도화도 이어간다.

카카오스타일 관계자는 “지난해는 사상 최대 매출을 기록함과 동시에 수익 구조를 정교화하며 도약을 위한 견고한 기반을 다진 시기”라며 “올해는 기술과 상품의 본질적 가치를 극대화하기 위한 신사업 확장과 투자를 단행할 것”이라고 말했다.