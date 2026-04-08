[헤럴드경제=김성훈 기자] 대구에서 산모가 병원을 못 구해 쌍둥이 중 1명이 사망하고 1명이 중태에 빠진 일이 충격을 주고 있는 가운데, 또 다른 임신부도 대구·경북 지역에서 병원을 못 구해 충남까지 이송된 것으로 뒤늦게 알려졌다.

8일 대구소방본부에 따르면, 대구 동구의 임신 20주 A(36) 씨는 3월 25일 새벽 복통을 느꼈다.

이에 가족들은 119에 신고했고, 구급대가 출동해 병원에 이송하려고 했으나 대구·경북지역 주요 병원 16곳에서 산모 수용이 불가능하다는 답변을 받았다. 분만실 포화, 산과 당직 부재, 응급수술 등의 이유였다.

구급대는 충남 아산의 한 산부인과 전문병원까지 연락을 취해 수용 가능하다는 답변을 받고서야 겨우 A 씨를 이송했다. 신고 접수 후 병원 도착까지 3시간여가 걸렸다.

다행히 A 씨는 무사히 치료받고 퇴원했다.

앞서 지난 2월 28일에도 대구에서 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 지역 대형 병원 7곳의 수용 거부로 4시간 가량을 헤매다 결국 현지에서 병원을 못 구해, 경기 성남시의 분당서울대병원으로 이송된 일이 있었다. 산모는 무사했지만, 쌍둥이 중 한 명은 숨졌고, 다른 한 명은 중태에 빠졌다.

대구에서는 구급대원이 현장에 도착한 시점부터 병원 도착까지 2시간 이상 소요된 관외 이송 사례가 2024년 7건, 2025년 13건으로 적지 않다. 대구소방본부는 이러한 상황에 대처하기 위해 산과·소아과·외상 등 특수과 근무 경험이 있는 간호사와 1급 응급구조사를 구급상황관리센터에 배치할 계획이다. 또 구급대원이 병원에서 전문 치료과정을 익힐 수 있는 프로그램을 개발할 방침이다.