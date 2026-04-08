자가 체크리스트 작성 등 사업 지침 마련 운영실적 미흡한 사업장은 운영 조정 등 재정비

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 그냥드림 사업을 오는 5월 18일부터 본사업으로 확대하고, 관련 운영체계 재정비를 추진한다고 8일 밝혔다.

2025년 12월부터 시범사업 중인 그냥드림 사업은 갑작스러운 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 별도의 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 필요한 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다.

물품 지원 이후에는 상담과 복지서비스 연계를 통해 복지 사각지대를 해소하고 안정적인 생활 기반 마련을 지원하고 있다.

그러나 일부 사업장에서 지원 필요성이 낮은 이들의 이용이 늘어나면서 대기 발생 등의 운영상 어려움이 나타나고 있어 복지부는 본사업 시행에 앞서 사업장 운영현황을 점검하고 사업 지침 정비를 추진할 계획이다.

복지부는 1차 이용 시 자가 체크리스트 작성, 현장 상담 기능 강화, 사업 취지에 맞는 사업장 선정 등을 통해 도움이 꼭 필요한 이에게 지원이 우선 이뤄지도록 운영 체계와 이용 환경을 지속 보완해 나갈 예정이다.

복지부는 경찰청과 ‘좋은이웃들’과 같은 지역복지자원과의 연계를 강화해 취약계층 대상 핀셋지원도 확대할 예정이다.

또 전국 사업장에 대한 현장점검을 정례화해 운영 개선이 필요한 사업장에 대해서는 컨설팅을 실시하고, 이후에도 운영 개선이 미흡한 사업장에는 운영 조정 등 필요한 조치를 추진할 계획이다.

정은경 복지부 장관은 “그냥드림 사업에 대한 국민의 관심과 호응이 높은 만큼 운영 과정에서 나타난 보완 필요사항도 신속히 점검하고 개선해 나가겠다”며 “앞으로도 도움이 필요한 국민에게 신속하고 적정한 지원이 이뤄질 수 있도록 운영기준을 보완하고, 현장과의 협력을 통해 촘촘한 사회안전매트를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.