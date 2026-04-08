만 3~5세 유아교육비·돌봄비 실질 무상화 추진 등하교 교통비·초·중학생 현장체험학습비 지원 학습진단성장센터 확대…1교실 2교사제 제안 “서·논술형 확대, 대입 개편 논의도 주도할 것”

[헤럴드경제=김용재 기자] 정근식 서울시교육감이 유아교육 완전 무상화와 학생 교통비 전액 지원 등을 핵심으로 한 서울교육 구상을 제시하면서 공식 출마를 선언했다.

정 교육감은 8일 오후 서울 종로구 선거사무소에서 출마선언을 하며 “정책 몇 개를 덧붙이는 수준의 변화가 아니라 학생의 성장이라는 분명한 목표를 가지고 근본적인 전환으로 나아가야 한다”고 말했다.

정 교육감은 먼저 ‘무상교육’을 서울교육의 첫 원칙으로 언급했다. 그는 “부모의 경제력이 아이의 꿈과 배움의 기회를 좌우해서는 안 된다”며 “임기 내 만 3~5세 유아교육 완전 무상화를 추진하겠다”고 강조했다.

이를 위해 유아교육비와 급식비·방과후 교육비·돌봄비를 포함한 표준교육비의 실질적 무상화를 추진하겠다고 했다. 유보통합과 연계해 어린이집과 유치원 간 교육비 격차를 줄이고, 사립유치원에 보내는 학부모 부담도 낮추겠다는 취지다.

초·중·고 학생의 등하교 교통비 전면 지원도 공약했다. 정 교육감은 “교육이동권은 교육권의 일부”라며 “현장체험학습과 수학여행, 방과후 이동에 드는 교통비까지 포괄적으로 지원하겠다“고 설명했다.

초·중학생 현장체험학습비 100% 무상화도 추진 과제로 제시하면서 “수학여행·수련활동·문화예술 체험 등 교실 밖 배움에 필요한 비용 때문에 학생이 경험의 기회에서 소외돼서는 안 된다”고 했다.

기초학력과 맞춤형 지원 강화도 제시했다. 정 교육감은 취임 직후 1호 결재였던 학습진단성장센터를 서울 전 교육지원청으로 확대한 데 이어 25개 자치구 전체로 넓히겠다고 밝혔다. 기초학력이 흔들리는 학생, 경계선지능·난독·난산 등으로 어려움을 겪는 학생, 이주배경학생 등을 공교육이 먼저 찾아 지원하겠다는 것이다.

공교육의 질 제고를 위해서는 교사 확충과 교실 지원체계 개편을 약속했다. 정 교육감은 교사를 충분히 확보해 1교실 2교사제를 단계적으로 확대하겠다고 했다.

정 교육감은 “짧은 임기였지만 서울교육의 연속성과 방향을 분명히 세운 시간이었다”며 “해본 사람이 더 잘해낼 수 있다”고 말했다.