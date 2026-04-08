페더급 타이틀 새 목표 향해 시동

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC 밴텀급(61.2㎏) 전 챔피언이자 현 페더급(65.8kg) 랭킹 5위인 알저메인 스털링(36·미국)과 7위 유세프 잘랄(29·모로코)이 대결한다. 여성 밴텀급 랭킹 3위 노르마 두몽(35·브라질)은 11위 조셀린 에드워즈(30·파나마)와 맞붙는다.

‘UFC 파이트 나이트: 스털링 vs 잘랄’은 현지 시간으로 오는 4월 25일 미국 네바다주 라스베이거스에서 개최된다. 메인 카드는 한국 시간 4월 26일 오전 9시부터 중계된다.

스털링(25승 5패)은 2026년 첫 경기에서 강력한 존재감을 다시 한번 어필한다. 전 UFC 플라이급-밴텀급 챔피언 헨리 세후도, 전 UFC 밴텀급 챔피언 TJ 딜라쇼, 브라이언 오르테가 등 거물급 선수들에게 압도적으로 꺾음으로써 역사에 이름을 새겼다. 이제 그는 잘랄의 상승세를 저지하고 두 번째 체급 타이틀 획득이라는 목표를 향해 시동을 건다.

잘랄(18승 1무 5패)은 UFC 옥타곤에 발을 들인 이래, 잘랄은 조쉬 에멧, 캘빈 케이터, 잭 쇼어를 상대로 강력한 승리를 거두며 랭킹에 이름을 올렸다. 이젠 전 챔피언 스털링을 겨냥해 커리어 최대 승리를 겨냥하고 있다.

두몽(13승 2패)은 전 챔피언 헤르마이너 더란다미, 이레네 알다나, 케틀린 비에이라 등 주목할 만한 상대들을 제압하며 밴텀급과 페더급 두 체급에서 이름을 알렸다. 이제 그는 떠오르는 도전자 에드워즈를 꺾고 밴텀급 랭킹 상위권에서의 입지를 다지려 한다.

에드워즈(17승 6패)는 5연승을 달성하기 위해 경기에 나선다. 26살에 UFC에 입성한 에드워즈는 노라 코르놀, 프리실라 카초에이라, 첼시 챈들러를 상대로 피니시를 기록하며 본격적으로 베테랑이자 맹렬한 도전자로 성장했다. 이번 경기에서 두몽을 이겨 체급 랭킹 5위권 진입을 노린다.

그외 탈리타 알렌카르(브라질·7승 1무 1패) 대 줄리아 폴라스트리(브라질·14승 5패) 스트로급, 호돌포 비에이라(브라질·11승 4패) 대 에릭 맥코니코(미국·10승 1무 4패) 미들급, 자필 필류(브라질·17승 4패) 대 루카스 호샤(브라질·18승 2패) 플라이급, 몬텔 잭슨(미국·15승 3패) 대 하오니 바르셀로스(브라질·21승 5패)의 경기가 열린다.

또한 마이라 부에노 실바(브라질·10승 1무 6패) 대 미셸 몬태규(뉴질랜드·7승), 데이비 그랜트(잉글랜드·17승 8패) 대 아드리안 루나 마르티네티(에콰도르·17승 1패), 잭슨 맥베이(미국·6승 2패) 대 세드릭 듀마스(미국·10승 4패 1무효)의 대결도 마련됐다.