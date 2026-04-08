국회서 긴급 기자회견 “장동혁 대표가 결단해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘 대구시장 선거 경선에서 공천배제(컷오프) 된 주호영 의원이 8일 무소속 출마 여부 등에 대한 판단을 유보했다.

주 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “(가처분) 항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다”고 밝혔다.

앞서 주 의원은 대구시장 컷오프 결정에 대해 법원에 가처분 신청을 했는데, 법원은 지난 6일 기각 결정을 내렸다. 이후 주 의원의 무소속 출마 등 거취에 관심이 쏠렸다.

주 의원은 “이번 컷오프 결정에는 공관위가 처음 밝힌 심사기준이 아니라, 사후에 끼워 넣은 자의적 기준이 적용됐다”며 “공관위는 당선 가능성, 전문성, 도덕성, 당 정체성, 지역 유권자 신뢰도를 기준으로 삼겠다고 했는데 저를 배제한 뒤에는 ‘국회와 국가정치에서 더 크게 써야 한다’는 애초에 없던 이유를 들었다”고 지적했다.

주 의원은 “절차도 비정상이었다. 후보자가 9명이면 9명 전원을 같은 기준으로 심사해 압축했어야 하는데 실제로는 전체를 공정하게 비교한 것이 아니라, 처음부터 저와 몇 사람만 따로 골라 탈락시킬지를 논의했다”며 “이는 심사가 아니라 특정인을 겨냥한 표적 배제였다”고 설명했다.

이어 “때문에 저는 항고했다”며 “이번 문제를 여기서 덮으면, 같은 공천 횡포와 절차 파괴가 앞으로도 반복될 수밖에 없다고 보기 때문이다. 이번에 바로잡지 못하면 제2, 제3의 ‘대구시장 주호영’ 사례가 계속 나올 것”이라고 덧붙였다.

아울러 “장동혁 대표에게는 공천 실패의 책임을 물어야 한다”며 “살신성인과 선당후사를 말하려면, 장동혁 대표가 먼저 결단해야 한다. 지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체”라고 말했다.

그러면서 “장동혁 대표는 결단하라. 더 늦기 전에 책임지고, 비상대책위원회든 선거대책위원회든, 당을 다시 세울 새로운 책임체제를 즉각 구성하라”고 촉구했다.