상장 후 7일간 15.4% 수익률 기록

삼성자산운용은 ‘KODEX 미국AI광통신네트워크’ 상장지수펀드(ETF)가 상장 후 15.4%(한국거래소, 지난달 31일~지난 7일 기준) 수익률을 기록했다고 8일 밝혔다. 이는 국내 상장된 해외 ETF중 1위(레버리지 제외)다. 같은 기간 개인투자자의 순매수 규모도 390억원을 웃돌았다. 인공지능(AI) 반도체의 성능이 비약적으로 발전함에 따라 대규모 데이터를 병목 현상 없이 빛의 속도로 연결하는 광통신 기술이 데이터센터의 핵심 경쟁력으로 급부상하고 있다.

이제 AI 투자의 핵심은 ‘얼마나 많은 GPU를 가졌느냐’가 아니라 ‘얼마나 효율적으로 GPU들을 연결했느냐’에 달려 있다는 평가다. 이에 따라 투자자들의 시선이 반도체와 전력을 넘어 차세대 기술인 광통신으로 향하고 있다.

해당 ETF는 이러한 시장 흐름을 반영해 연산 및 스위칭, 광전환, 네트워크, 백본망까지 데이터가 지나가는 핵심 길목을 폭넓게 담아낸 구조를 갖췄다. 지난 7일 기준, 광통신 장비 업체 루멘텀(23.7%)과 시에나(21.9%), 코히런트(18.2%) 등이 주요 편입 종목으로 구성됐다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 “미국 AI 산업의 성장 가능성에 주목하는 투자자라면 데이터 속도 제한을 해결할 광통신 ETF가 적합한 투자 대안이 될 것”이라고 말했다. 정윤희 기자