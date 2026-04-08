비즈니스 맥락 기반 맞춤형 AI 에이전트 공개 슬랙, ‘에이전틱 OS’ 역할…통합 플랫폼 진화 당근마켓·우아한형제들 업무 혁신 사례 공유

[헤럴드경제=차민주 기자] “에이전틱 업무 운영 체제(OS)인 ‘슬랙’을 필두로 통합 플랫폼을 제공해, 인공지능(AI) 시대 한국 기업의 비즈니스 가치 창출을 지원하겠습니다.” (박세진 세일즈포스코리아 대표)

세일즈포스가 맞춤형 AI 에이전트 ‘슬랙봇(Slackbot)’을 국내에 공개했다. 슬랙봇을 중심으로 인간과 AI 에이전트가 협업하는 ‘에이전틱 엔터프라이즈’ 전략을 실행, 한국 기업의 AI 전환(AX)을 지원하겠단 방침이다.

8일 박 대표는 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 기자 간담회에서 “기업은 단순 AI 도입 영역을 넘어, 실질적인 비즈니스 가치를 만들어야 하는 단계”라며 “슬랙을 중심으로 전사적 데이터, 부문·산업별 비즈니스 앱, 자율형 에이전트 ‘에이전트포스’를 하나의 플랫폼에 통합해 이 같은 과제를 해소하겠다”고 했다.

슬랙봇은 사용자의 동료 역할을 수행하는 맞춤형 AI 에이전트다. 세일즈포스의 데이터 파운데이션을 기반으로 슬랙 내 축적된 사람, 에이전트, 업무 등 모든 비즈니스 데이터를 활용한다. 조직 내 역할과 특성에 따라 맞춤형 비서, 동료 역할을 한다고 회사는 설명했다.

세일즈포스는 슬랙봇의 기능을 통해 업무 실행력을 높일 수 있다고 강조했다. 먼저 ‘미팅 인텔리전스’ 기능을 활용해 회의 내용을 자동으로 기록·요약하고, 세일즈포스 고객관계관리(CRM)와 연계해 고객 맞춤형 후속 실행 과제를 연결할 수 있다. 또 ‘AI 스킬’ 기능으로 반복 업무를 표준화해 직무별 작업 흐름을 효율적으로 운영할 수 있다. 이어 ‘데스크톱 어시스턴트’ 기능으로 여러 업무용 애플리케이션에서 필요한 업무를 단일 워크플로우 내에서 수행하도록 지원한다.

아울러 세일즈포스는 슬랙봇을 토대로 모든 업무를 하나의 대화형 인터페이스로 통합할 수 있다고 밝혔다. 별도의 데이터 마이그레이션 없이도 슬랙 내에서 영업 기회 업데이트와 연락처·통화 이력 관리, 고객 서비스 담당자 배정 등 주요 업무를 처리할 수 있다. 딥 리서치와 음성 입력뿐만 아니라 사용자의 업무수행 방식을 학습·기억하는 메모리 기능까지 제공해, 사용자의 특성을 반영한 개인화 지원이 가능하다.

‘모델맥락규칙(MCP) 클라이언트’ 기능도 공개됐다. 이는 조직 내 모든 에이전트와 앱을 통합하는 기능으로, 사용자 권한에 따라 기업 내 모든 에이전트와 앱에 접근할 수 있다. 세일즈포스에 따르면 사용자는 슬랙 마켓플레이스(2600개 이상)와 세일즈포스 앱익스체인지(6000개 이상)에 존재하는 앱과 에이전트를 연동할 수 있다.

한편, 이날 패널 세션에서는 당근마켓과 우아한형제들의 관계자가 참석해 슬랙을 통한 업무 혁신 사례를 공유했다. 당근마켓은 설립 초기부터 슬랙을 도입해 알림, 장애 감지, 의사결정 히스토리 등 비즈니스 맥락을 통합 관리하고 있다고 설명했다.

우아한형제들은 ‘슬랙 엔터프라이즈 그리드(Enterprise Grid)’를 통해 글로벌 조직과 협업하고, ‘슬랙 커넥트(Slack Connect)’로 수천개의 외부 파트너와 사람·데이터를 연결했다고 설명했다. 이어 비개발 부서에서 슬랙의 워크플로우 빌더를 활용, 반복되는 문의를 해결하는 ‘운영 2.0’ 단계로 진화했다고 강조했다.