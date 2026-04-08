[헤럴드경제=장윤우 기자] 부모와 다퉜다는 이유로 오피스텔 각 층을 돌아다니며 불을 지른 20대 남성 A 씨가 현행범으로 체포됐다.

8일 인천 남동경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 0시쯤 인천 남동구 구월동 한 오피스텔에서 휴대용 라이터로 7층부터 12층까지 각 층 복도에 설치된 제연댐퍼에 불을 질렀다. 제연댐퍼는 화재 발생 시 연기를 외부로 배출하거나 확산을 차단하는 장치다.

불로 제연댐퍼 회로기판 6기가 소실됐고 각 층 부속실에 그을음이 생겼다. 소방서 추산 피해액은 103만원이다. 오피스텔 거주자 약 120명이 자력으로 대피하는 소동이 빚어졌으나 인명 피해는 없었다.

오전 0시 18분쯤 신고를 받고 출동한 소방 당국은 13분 만인 0시 31분쯤 화재를 진압했다. 해당 오피스텔은 12층, 620세대 규모다.

A 씨는 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. 그는 “부모와 다퉈서 그랬다”는 취지로 진술했다.

경찰 관계자는 “A 씨도 오피스텔 주민인지 등 추가 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 방침”고 말했다.