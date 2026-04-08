삼성서울병원 박희철·유정일 교수 연구팀, 국내 최초 간암 양성자 치료 2000례 결과 분석 발표 표준 치료 불가능한 상황에서도 치료 효과 확인 연구팀 “간암 치료의 새 지평 여는 열쇠될 것”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 삼성서울병원이 표준 치료가 어려운 간암 환자들을 대상으로 양성자 치료의 효과를 입증했다. 간암 치료의 새로운 국제적 이정표를 제시했다는 평가가 나온다.

삼성서울병원 방사선종양학과 박희철·유정일 교수, 이정하 전공의 연구팀은 양성자로 치료한 간암 사례 2,000건을 분석해 유럽암학회지 (European Journal of Cancer, IF=7.1) 최근호에 발표했다. 삼성서울병원은 지난 2015년 말 양성자치료기를 도입하고, 2024년 9월 국내 최초로 간암 양성자 치료 2000례를 돌파한 바 있다. 이번 연구는 약 10년간에 걸쳐 간암 환자를 양성자로 치료한 결과다.

이번 연구에 포함된 1,823명의 환자들(중복 치료 환자 포함)은 간암 치료의 국제 가이드라인(Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC)에서 수술이나 고주파 소작술 등 표준 치료가 종양의 위치, 기저 간기능, 기저 질환 혹은 고연령 등의 사유로 불가능하거나 적합하지 않았던 이른바 ‘치료 사각지대’에 놓인 환자들이었다.

연구팀은 기존 간암 치료의 한계를 극복하기 위해 소화기내과, 외과, 영상의학과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 병리과 등이 참여하는 다학제 진료 시스템을 바탕으로 적정 환자군을 선별한 뒤, 수십 년간 축적된 간암 방사선 치료 경험을 바탕으로 양성자 치료를 성공적으로 정착시킬 수 있었다고 분석했다.

양성자는 몸 속 암세포를 타격하는 순식간에 사라지는 물리적 특징을 가지고 있다. 암세포 이외 다른 정상 조직, 특히 정상 간에 영향을 최소화할 수 있다는 특장점을 가지나 높은 정밀도를 통해서만 효과를 극대화할 수 있다.

삼성서울병원은 호흡동조기술을 포함한 엑스선 기반 간암 방사선 치료 경험을 바탕으로 치료 전 4차원 특수 CT를 통해 암과 장기의 움직임을 파악하고, 치료 시에도 실시간으로 호흡 상태를 적절히 반영하여 고정밀 양성자 치료를 시행했다고 전했다.

그 결과 삼성서울병원이 치료한 환자들의 경우 2년 동안 양성자치료를 받은 표적 종양에서 암이 재발하거나 더 이상 진행되지 않는 환자의 비율이 초기 병기에 해당하는 BCLC 0기에서 95.5%, BCLC A기에서 93.9%로 매우 높았다고 한다.

중기에 해당하는 BCLC B기에서 98.5%, 암이 진행 중인 BCLC C기에서도 87.6%로 높은 성적을 보였다고 연구팀은 전했다. 3년 동안으로 기간을 넓혔을 때도 BCLC 0기 91.1%, BCLC A기 91.3%였고, BCLC B기 95%, BCLC C기에서 83.3%로 유지됐다고 보고됐다.

전체 생존율 역시 3년 기준 BCLC 0기에서 81.1%, BCLC A기 65.5%, BCLC B기 45.5%, BCLC C기 37.2%로 기존 표준 치료에 못지 않은 양호한 결과를 보였다.

유정일 교수는 “이번 연구는 다학제 협진과 양성자 치료 프로토콜을 표준화하여 만든 가장 큰 단일 센터 코호트를 구축한 덕분”이라며 “풍부한 치료 경험을 갖춘 삼성서울병원 간암센터 시스템 체계 안에서 양성자 치료는 환자의 가려운 곳을 찾아 예후를 개선시켜 나가는 핵심 열쇠가 될 것”이라고 설명했다.

박희철 교수(양성자치료센터장)는 “양성자치료는 기존 치료가 부적합한 간암 환자에서 높은 국소 제어율과 생존율을 기대할 수 있는 확실한 치료 대안이 됐다”면서 “향후 전향적 연구를 통해 그 역할이 더욱 확대될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 삼성서울병원 양성자치료센터는 2025년 기준 전체 치료 환자 수가 8,183명을 넘어섰다. 치료 건수로 10만 건이 넘는 대기록이다. 2025년 9월까지 치료한 환자(7,908명)를 살펴보면 여러 암 종 중 간암이 2,403명(30.4%)로 가장 많다. 이어 두경부암 1,466명(18.5%), 폐암 1,304명(16.5%), 뇌종양 676명(8.5%), 췌담도암 377명(4.8%) 순이다.

미국을 포함한 전 세계가 수십 년간 효과와 안전성을 계속 검증한 입자 방사선 치료는 양성자 치료가 유일하다. 국내에서도 양성자 치료만 건강보험 적용 대상이다. 최근에는 여기에 머물지 않고 고선량 방사선 치료법인 ‘플래시(FLASH)’ 기술에 관한 연구를 본격적으로 시작했다. 플래시는 초당 40 그레이(Gy) 이상의 고선량의 방사선을 1초 미만의 찰나의 순간에 집중적으로 조사하는 치료법을 말한다.

이 기술은 암 타격 능력을 유지하면서도 방사선 노출 시간을 줄여 정상 조직 보호 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다. 방사선을 이용한 암 치료의 수준을 획기적으로 끌어올릴 게임 체인저(Game Changer)이자 대표적인 미래 기술로 꼽힌다.

이 같은 실적에 힘입어 삼성서울병원 암병원은 글로벌 시사 주간지 뉴스위크(Newsweek)가 발표한 월드 베스트 전문병원 (World‘s Best Specialized Hospital) 순위에서 지난 2년간 암 분야 세계 3 위에 선정된 바 있다.