[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강남구가 16일부터 30일까지 ‘봄철 반려동물 광견병 예방접종 지원사업’을 실시한다. 지원 대상은 3개월령 이상 반려견과 반려묘며 강남구 내 지정 동물병원에서 접종을 받을 수 있다.

구는 이번 사업을 위해 광견병 예방백신 3320개를 무료로 지원한다. 보호자는 접종비 1만원만 부담하면 된다. 참여 동물병원은 모두 65곳이며, 병원 목록은 구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

반려견은 동물 등록된 개체만 예방 접종을 지원하므로 아직 등록하지 않은 경우에는 동물등록을 먼저 마친 뒤 백신 지원을 받을 수 있다. 동물 등록은 대행기관인 동물병원에서 내장형과 외장형 중 선택할 수 있다. 강남구민은 ‘내장형 동물등록 활성화사업’을 통해 무료 등록도 가능하다.

광견병 예방접종과 동물등록을 마친 반려견은 강남구가 운영하는 반려견 순회 놀이터도 이용할 수 있다. 순회 놀이터는 공원과 유수지 등에서 하반기 중 3차례 운영할 예정이며, 위생미용과 행동교정 상담 등 다양한 프로그램도 함께 진행된다.