[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구는 오금동 주민센터 엘리베이터 설치 및 시설개선 공사를 완료했다고 8일 밝혔다.

구는 지하 1층부터 지상 3층까지 연결되는 13인승 장애인용 엘리베이터를 설치하고, 출입문과 경사로를 정비했다. 청사 외부 보도블록과 주차장도 함께 개선해 전반적인 이용 환경을 끌어올렸다.

1986년 준공된 오금동 주민센터는 30년 이상 경과한 노후 청사로 시설 개선 요구가 꾸준히 제기돼 왔다. 오금동은 주민 수 3만7150명으로 송파구에서 두 번째로 규모가 크고, 하루 평균 민원 처리 건수도 약 513건에 달하는 등 이용 수요가 높은 지역이다. 구는 구조안전진단과 설계용역 등 사전 절차를 거쳐 지난해 9월 공사에 착수해 올해 4월 공사를 마무리했다.

송파구는 주민센터를 단순 행정 공간이 아닌 여가생활 공간으로 전환하기 위해 시설 개선을 이어가고 있다. 가락본동, 마천2동, 삼전동에 이어 이번 오금동까지 정비를 마쳤으며, 현재 잠실3동 자치회관에서도 엘리베이터 설치 공사가 진행 중이다.

이와 함께 송파구는 주민센터 기능 확대에도 나서고 있다. 지난해 장지동 복합청사를 준공한 데 이어 풍납2동, 마천1동, 송파2동 주민센터를 도서관과 키움센터 등 생활 기반 시설을 결합한 복합청사로 2027년까지 단계적으로 재편할 계획이다.