[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 도시미관을 저해하는 주택가 공중선에 대한 대대적인 정비에 나선다.

서초구는 매년 한국전력, 6개 통신사 등과 ‘공중케이블 정비추진단’을 구성해 공중선을 정비하고 있다. 올해는 서초2동 소재 사도감어린이공원과 방배2동 청두어린이공원 인근 주택가의 전주 592본, 통신주 123본 등 총 23㎞ 구간에 대해 정비를 추진할 계획이다.

그동안 해마다 1개 동 1개 구역만 진행했던 정비를 올해는 2개 동 2개 구역으로 선정해 보다 많은 주민들이 개선 효과를 체감하게 될 것으로 기대된다.

해당 구간은 여러 통신사의 케이블이 거미줄처럼 얽혀있고, 방치된 선이 많아 주민 불편이 컸던 곳으로 구는 올해도 한국전력, 6개 통신사와 합동으로 폐선 철거, 방사형 인입선 묶기 등 공중선 현장 정비에 돌입한다. 또, 전신주·통신주에 대한 안전점검을 체계적으로 실시해 안전하고 쾌적한 보행환경을 마련해 나갈 예정이다.

전성수 서초구청장은 “어지럽게 얽혀있는 공중선을 깔끔하게 정리해 도시미관을 개선하고, 주민들이 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 골목길을 만들어 나가겠다”고 말했다.