디지털 퍼포먼스 마케팅 전문 대행사 네오클립(NeoClip)이 최근 급변하는 검색 환경에 대응하기 위해 ‘통합 디지털 전략 제안’을 실시한다고 밝혔다.

무료 광고 진단을 통한 성과 중심의 광고 운영 제안은 물론, 기존 SEO(검색엔진최적화)에서 나아가 AEO(AI 답변 최적화), GEO(생성형 AI 검색 최적화)가 부상함에 따라 언론 노출(PR·홍보)과 디지털 평판 관리가 ‘통합 디지털 전략 제안’의 핵심 요소라고 설명했다.

ChatGPT, Perplexity, Google AI Overview, 네이버 AI 브리핑 등 AI 기반 검색 서비스가 확산되면서 검색 결과의 패러다임이 크게 바뀌고 있다. AEO와 GEO는 AI가 학습하고 인용할 만한 신뢰도 높은 외부 소스를 얼마나 확보했느냐가 핵심이라는 것. 네오클립 관계자는 “AI 검색 엔진은 위키피디아, 뉴스 기사, 전문 매체 등 권위 있는 출처를 우선 인용한다”며 “기업이나 브랜드가 AI 답변에 언급되려면 단순한 블로그 콘텐츠를 넘어, 공신력 있는 매체에 노출된 기록이 필요하다”고 말했다.

AI 기반 검색에서는 리뷰, 커뮤니티 반응 등 다양한 평판 요소를 통해 ‘어떤 평가를 받는지’가 함께 반영되기 때문에, 평판관리 또한 중요한 노출 전략으로 꼽힌다. 디지털 평판 관리 서비스는 온라인상에 퍼진 악성 댓글, 허위 정보, 오래된 부정적 기사 등을 법적·기술적으로 삭제해 기업의 이미지나 신뢰도를 훼손하는 부정적 콘텐츠를 최소화하고, 긍정적 이미지를 구축 및 회복하는 활동이다. 네오클립은 이 분야의 전문 서비스 지움닷컴을 직접 운영하며, 기업과 개인의 온라인 평판 위기에 대응하는 종합 솔루션을 제공하고 있다고 설명했다.

네오클립 관계자는 “AI 기반 검색 환경이 빠르게 확산되면서 이러한 변화에 대응하기 위해 AI 검색 최적화(AEO)를 중심으로한 통합 마케팅 전략이 중요하다”며 “다년간 수백 개 광고주 계정을 운영하며 쌓은 검색 플랫폼에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 기업이 운영 중인 마케팅 활동이 AI 검색 환경에서 얼마나 효과적으로 작동하는지 점검하는 서비스를 강화하고 있다”고 말했다. 이어 “이를 통해 단순 클릭이나 노출 지표를 넘어, 실제 브랜드 인식과 검색 반영 구조까지 분석 및 제안하는 ‘AI 검색 시대 맞춤 통합 전략 제안’을 제공하겠다”고 덧붙였다.