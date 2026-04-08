보험사·환자 비용 부담 증가에 바이오시밀러 선호도 급증 의료 근거 중심 관리 강화…SC제형 ‘짐펜트라’ 채택률 상승 관세 제외 등 우호적 환경 속 직판 체제로 현지 선점 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 미국 정부의 메디케어 정책 개편에 따른 구조적 수혜권에 진입하며 현지 시장 내 입지가 한층 강화될 전망이다.

8일 셀트리온에 따르면 미국 ‘메디케어·메디케이드 서비스 센터’(CMS)는 지난 6일(현지시간) ‘2027년도 메디케어 어드밴티지(MA) 정액 수가 및 Part C, Part D 지급 정책’을 확정 발표했다. 이번 개정안은 보험사와 환자의 비용 부담을 높여 약가가 낮은 의약품에 대한 선호도를 강화하는 내용을 골자로 한다.

주요 개정 사항을 살펴보면 2027년부터 MA 플랜에 대한 보험사 부담금이 2.48% 인상된다. 동시에 환자의 본인부담금 상한액(Out-of-Pocket Threshold) 역시 2026년 2100달러에서 2027년 2400달러로 상향 조정된다. 비용 부담이 가중된 보험사와 환자 모두 오리지널 대비 가격 경쟁력이 높은 바이오시밀러를 선택할 유인이 커진 셈이다.

정부의 환자 의료 이용 관리 방식이 ‘의료적 근거(medical evidence)’ 중심으로 강화되는 점도 호재다. 급여 기준이 엄격해지는 상황에서 정맥주사(IV) 제형 투약에 수반되는 추가 비용 부담이 커질 경우, 자가투여가 가능한 피하주사(SC) 제형인 ‘짐펜트라(램시마SC 미국 제품명)’의 처방 비중이 높아질 것으로 분석된다.

이러한 정책 변화는 최근 미국 행정부가 발표한 의약품 관세 정책과도 궤를 같이한다. 미국 정부는 의료비 절감을 위해 셀트리온의 주력 수출 품목인 바이오시밀러를 관세 적용 대상에서 제외한 바 있다.

셀트리온은 현지 직판 유통망과 생산 시스템을 통해 확보한 가격 경쟁력을 바탕으로 점유율 확대에 박차를 가할 계획이다. 특히 처방약급여관리업체(PBM) 대상 리베이트 협상력을 제고해 정책 변화에 신속히 대응한다는 방침이다.

셀트리온 관계자는 “이번 CMS 정책은 바이오시밀러와 혁신 제형 치료제 사용량을 늘리려는 미국 정부의 방향성을 뚜렷하게 보여준다”며 “현지 직판 시스템을 적극 활용해 올해를 기점으로 미국 내 시장 영향력을 극대화할 것”이라고 밝혔다.