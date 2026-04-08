E71·E74 비자추천 상시 접수…직종 확대하고 서류 대폭 간소화 K-Work 플랫폼 전면 활용…28개 언어 번역·AI 취업지원 기능도 고도화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 중소기업의 인력난 완화와 글로벌 경쟁력 강화를 위해 외국인력 활용 지원을 확대한다. 외국전문인력(E-7-1) 고용추천과 숙련기능인력(E-7-4) 전환추천 신청을 상시 운영하고, 추천 직종 확대와 제출서류 축소를 통해 기업 부담도 낮추기로 했다.

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 8일 2026년 외국전문인력(E-7-1) 고용추천과 숙련기능인력(E-7-4) 전환추천 신청·접수를 상시 운영한다고 밝혔다.

E-7-1 고용추천은 국내 중소기업과 계약을 맺고 중기부 고용추천 대상 직종에 종사하려는 외국인 유학생(D-2, D-10)을 지원하는 제도다. 2026년 공고 기준으로 27개 직종을 대상으로 운영될 예정이며, 사업장 요건에는 중소기업 해당 여부와 연 3112만원 이상의 임금요건 등이 포함된다.

특히 이번 제도 개선으로 E-7-1 고용추천 직종은 기존 24개에서 27개로 늘어난다. 새로 추가되는 직종은 해외영업원, 상품기획전문가, 조사전문가 등 3개다. 중소기업의 수출, 기획, 조사 분야 인력 수요를 반영한 조치라는 게 중기부와 중진공의 설명이다.

E-7-4 전환추천은 법무부의 숙련기능인력 확대 선발계획인 ‘K-point E74’에 따라 제조 중소기업 재직 외국인이 숙련기능인력 비자로 전환할 수 있도록 지원하는 제도다. 최근 10년간 E-9, E-10 등 자격으로 4년 이상 합법적으로 취업활동을 한 외국인이 자격요건을 충족하면 장기체류가 가능한 E-7-4 비자로 전환할 수 있다.

올해 사업의 핵심은 행정부담 완화와 신청 편의성 제고다. 비자추천 절차 간소화를 위해 E-7-1 제출서류는 기존 11종에서 6종으로, E-7-4는 기존 8종에서 4종으로 각각 줄였다.

신청 방식도 바뀐다. 기존 이메일 접수 대신 K-Work 플랫폼을 통해 신청하도록 해 절차 효율성을 높였다. K-Work 플랫폼에서는 E-7-1과 E-7-4 비자추천 신청부터 심사까지 전 과정을 처리할 수 있다. 28개 언어 실시간 번역, AI 기반 취업지원 서비스, UI·UX 개선 등 사용자 편의 기능도 함께 고도화했다.

중진공은 이번 비자추천 공고와 플랫폼 고도화를 통해 중소기업의 인력 확보 어려움을 완화하고, 외국인 유학생과 숙련 외국인력의 안정적인 취업과 정착을 지원한다는 계획이다.

조한교 중진공 인력성장이사는 “중소기업 현장의 인력 수요와 기업의 신청 편의성을 함께 고려해 비자추천 제도를 개선했다”며 “중소기업이 필요한 글로벌 인재를 보다 원활하게 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

E-7-1과 E-7-4 비자추천 관련 세부 공고 내용은 중진공 누리집과 K-Work 플랫폼에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다. 두 제도 모두 K-Work 플랫폼을 통해 신청 가능하다. 다만 비자 심사와 발급은 법무부 소관으로, 중기부와 중진공의 추천을 받더라도 최종 비자 발급 여부는 법무부 심사 결과에 따라 달라질 수 있다.