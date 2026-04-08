벚꽃길 야간보행환경 개선으로 안전·경관 동시 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 도림천 제방길(도림교∼도림천역) 구간의 야간보행환경 향상을 위해 ‘도림천 제방길 조도 개선공사’를 완료했다.

해당 구간은 봄철 벚꽃이 만개하는 지역 대표 산책로로, 자연경관을 즐기기 위해 많은 시민이 찾는 곳이다. 그러나 노후 조명기구로 인해 조도가 낮고 빛이 균일하지 않아 야간 이용 시 불편이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 구는 주민 의견을 반영해 기존 노후 조명기구를 고효율 LED 등기구로 전면 교체하고, 밝기와 조도를 개선해 보다 밝고 균일한 빛 환경을 조성했다. 이를 통해 야간 보행 안전성을 확보하는 동시에 유지관리 효율성도 크게 향상될 것으로 기대된다.

또한 제방길 내 보행 데크길에는 라인조명을 설치해 보행 동선을 자연스럽게 유도하고, 공간의 입체감과 경관 연출 효과를 강화했다. 특히 주변 자연환경과 조화를 이루는 은은한 조명 연출로 벚꽃길의 야간 경관을 한층 돋보이게 했다.

도림천 제방길은 인근 주민들의 일상적인 산책과 운동은 물론 출퇴근 시 보행로로도 활용되는 생활밀착형 공간으로 이번 조도 개선을 통해 보행 환경이 전반적으로 개선되면서 이용 편의가 한층 높아질 것으로 보인다.

구는 이번 조도 개선공사를 시작으로, 올해 도림천 제방길 일대에 계절 특성을 반영한 경관조명과 공간 연출을 확대해 보다 매력적인 휴식·여가 공간으로 조성해 나갈 방침이다.