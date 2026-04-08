참가 접수 시작과 동시에 1만 5천 명 접속... 서버 마비될 정도의 뜨거운 열기 국민 마라토너 이봉주, 배우 권화운, 러닝 유튜버 러너임바 등 특별 게스트 참여 안전사고 예방 위해 자전거도로 일부 통제, 진행요원 300여 명 배치, ‘레이스 패트롤’ 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 오는 4월 11일 안양천 일대에서 8400여 명이 참가하는 ‘제15회 양천마라톤 대회 #벚꽃런’을 개최한다.

지난 2023년 8년 만에 재개된 이 대회는 안양천의 아름다운 자연경관을 활용한 코스로, 다시 시작된 첫해부터 4600여 명이 참가하며 큰 호응을 얻었고, 지난해에는 6000여 명이 참여하며 서남권 대표 마라톤 대회로 자리매김했다.

올해는 참가 접수 시작과 동시에 약 1만5000명이 접속해 서버가 마비될 정도로 뜨거운 열기를 보이며 서울 최고의 봄 마라톤 축제임을 입증했다.

이번 대회는 안양천 벚꽃길과 한강 수변을 따라 달리는 코스로 구성됐으며, 오전 7시 50분 신정교 아래 안양천 해마루축구장에서 집결해 화려한 개막식과 함께 시작된다. 특히 홍보대사인 ‘국민 마라토너 이봉주’를 비롯해 배우 권화운, 러닝 유튜버 러너임바 등 특별 게스트들이 참여해 참가자들과 함께 호흡하며 활력을 불어넣을 예정이다.

코스는 ▲하프 ▲10km ▲5km ▲5km 가족런 등 4개 부문으로 운영되며, 참가자에게는 완주 메달과 함께 티셔츠, 러닝벨트, 백가방 등 풍성한 기념품이 제공된다. 또 당일 현장에는 포토존과 22개의 다양한 체험 부스가 마련되어 참가자는 물론 가족과 응원객 모두가 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 더할 계획이다.

구는 역대 최대 인파가 모이는 만큼 안전사고 예방을 위해 대회 당일 오전 7시부터 12시까지 안양천 내 마라톤 구간의 자전거도로를 일부 통제한다. 통제 구간은 구일역 ~ 해마루축구장 ~ 신정잠수교 ~ 염창교 안양천합수부 ~ 강서피크닉장 등이다. 구 관계자는 “참가자와 나들이객의 안전을 위한 불가피한 통제인 점을 양해 바라며, 원활한 진행으로 불편을 최소화하겠다”고 전했다.

아울러 구는 코스 전 구간에 300여 명의 진행요원과 자원봉사자를 배치해 현장을 관리하고, 응급 대응을 위한 ‘레이스 패트롤’과 의료 부스를 운영하는 등 안전한 대회 운영을 위해 철저히 대비할 방침이다.

이기재 양천구청장은 “이번 대회가 일상에 지친 주민들에게 활력을 불어넣고, 안양천의 아름다운 봄 정취를 만끽하는 소중한 시간이 되길 바란다”며 “역대 최대 규모로 개최되는 만큼, 관계기관과 긴밀히 협력해 마지막 참가자가 결승선을 통과할 때까지 현장 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.