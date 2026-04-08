영국 매체 보도…“시아파 성지도시에서 치료중”

[헤럴드경제=이원율 기자]미국과의 전쟁 중 선출된 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 의식불명 상태로 국내에서 치료를 받고 있다고 영국 일간 더타임스가 6일(현지시간) 전했다.

이 매체는 걸프국에 공유됐다는 외교 문서를 통해 모즈타바가 이란 중부 시아파 성지도시 곰에서 치료를 받고 있으며, 현재 정권의 어떤 의사 결정에도 참여할 수 없는 상태라고 보도했다.

미국과 이스라엘 측 정보로 작성된 것으로 보이는 이 문건에는 곰에 ‘1기보다 많은’ 거대한 묘를 쓰기 위한 기초 작업이 준비되는 것을 정보기관들이 확인했다고 적혀 있다.

이는 모즈타바의 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자 등 가족이 이곳에 함께 묻힐 수 있다는 점을 시사한다고 더타임스는 설명했다.

아버지 하메네이 부부와 모즈타바의 아내, 아들은 전쟁 첫날인 2월28일에 폭사했다.

아버지 하메네이 장례식은 시아파 이슬람 애도 기간인 40일이 다 되도록 이뤄지지 않고 있다. 장례식은 공습 표적이 될 가능성이 있다.

모즈타바는 지난달 8일 새 최고지도자로 뽑힌 후 2차례 성명을 냈으나 공식석상에 나오거나 육성을 공개하지는 않고 있다.

피트 헤그세스 미국 국방장관은 지난달 13일 “외모가 훼손된 상태일 가능성이 큰 것으로 안다”고 했다. 미국은 모즈타바에게 최고 1000만달러(150억1300만원)의 현상금을 건 상태다.

앞서서는 모즈타바가 부상 치료를 위해 모스크바로 긴급 이송됐다는 내용을 지난달 쿠웨이트 매체 알자리다가 전하기도 했다. 다만 이를 주요 글로벌 매체나 다른 유력 현지 매체가 독립적으로 확인하거나 신빙성 높게 다룬 적은 없었다.

알자리다는 지난달 15일 모즈타바가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 제안으로 모스크바 현지에서 성공적으로 수술을 받았다고 보도한 바 있다.

하지만 지난 4일 러시아 국영 뉴스통신사 리아노보스티는 소식통을 인용해 모즈타바가 “(러시아에)단 몇 시간도 머무른 적이 없다”며 “그의 부상은 심각하지 않고, 업무에 지장을 주지도 않는다”고 반박했다.