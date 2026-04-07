[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]김교흥 국회의원(더불어민주당 인천서구갑·국회 문화체육관광위원장)이 7일 김윤덕 국토교통부 장관과 만나 인천 철도혁명 건의서를 전달했다.

인천 철도혁명 건의서는 ▷수도권광역급행철도(GTX-D·E) 노선 ▷대장홍대선(서울2호선) 청라 연장선 등 제5차 국가철도망구축계획 반영을 요구하는 내용을 담고 있다.

국토교통부가 수립하는 국가철도망구축계획은 철도 건설 분야의 최상위 법정계획이다.

수도권광역급행철도 GTX-D·E는 인천에서 출발하는 노선이다. D 노선은 Y자 형태로 인천공항·청라·가정, 서울 강남을 거쳐 하남, 원주로, E 노선은 인천공항·청라·가정, 서울 평창을 지나 남양주까지 이어지는 노선이다.

대장홍대선(서울2호선) 청라연장은 대장신도시에서 인천 가정역을 지나 청라국제도시까지 연결하는 노선이다.

이 노선은 제4차 국가철도망구축계획에 추가검토사업으로 반영돼 있다. 대장홍대사업이 확정된 후 지자체·민간사업자 등 협의를 거쳐 최적대안으로 추진한다는 내용이다.

김 위원장은 “2기 GTX 사업에 Y자 노선을 반영시키는데 성공했다”며 “또 청라연장선을 제5차 계획에 반영시켜 인천 서북부 교통난 해결하겠다”고 말했다.