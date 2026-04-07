노동부·안전보건공단, 4월 8일부터 챌린지 개최 현장 적용·기술개발 사례 공모…최대 500만원 포상 추락·끼임 등 5대 재해 대응 기술에 가점 부여

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 인공지능(AI)과 스마트 기술을 활용한 산업재해 예방 우수사례 발굴에 나선다. 현장 중심의 안전 혁신 사례를 확산해 ‘산재왕국’ 오명을 벗겠다는 취지다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 ‘AI·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지’를 개최한다고 7일 밝혔다. 이번 챌린지는 AI·스마트 기술을 활용해 산업현장의 사고 위험을 줄인 사례를 발굴·확산하기 위한 행사로, 사업장과 개인 누구나 참여할 수 있다. 공모 기간은 4월 8일부터 5월 15일까지다.

공모 분야는 ▷AI·스마트 기술을 산업현장에 적용해 사고 위험을 감소시킨 사례 ▷관련 기술을 연구·개발해 재해 위험을 낮춘 사례 등 두 가지다. 참가를 희망하는 경우 공단 산업안전포털을 통해 신청할 수 있다.

수상작은 서류 및 현장 심사, 사례 발표 등을 거쳐 선정된다. 특히 추락·끼임·부딪힘·화재·폭발·폭염 등 ‘5대 재해 위험’ 대응 기술에는 가점이 부여된다.

대상 2명에게는 고용노동부 장관상과 상금 500만원, 최우수상 4명에게는 장관상과 상금 200만원이 수여된다. 시상은 오는 7월 ‘산업안전보건의 달’ 행사 기간 중 진행될 예정이다.

류현철 산업안전보건본부장은 “AI·스마트 기술을 활용한 산업재해 예방 사례가 현장에서 빠르게 확산되고 있다”며 “우수 사례 발굴을 통해 보다 안전한 일터 조성에 기여할 것”이라고 밝혔다.