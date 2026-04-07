현지 파트너사 니후지와 공급 계약 체결 3월부터 제품 공급 시작…아시아 시장 조준 hADM 기술력 기반 메디컬 에스테틱 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] GC녹십자웰빙이 인체조직 기반 무세포동종진피(hADM) ‘지셀르 리본느(GCELLE REBORNNE)’의 일본 수출 계약을 체결하며 아시아 시장 메디컬 에스테틱 사업 확장에 나섰다고 7일 밝혔다.

GC녹십자웰빙은 일본 현지 파트너사 니후지와 공급 계약을 체결하고 현지 유통 및 마케팅 협력을 본격화한다. 이번 파트너십을 통해 일본 내 안정적인 유통 기반을 확보했다는 것이 회사 측 설명이다.

회사는 국내 출시와 동시에 일본 시장 진출을 추진해 지난 3월부터 본격적인 제품 공급을 시작했다. 오는 5월부터는 일본 현지 의료진을 대상으로 심포지엄을 개최해 제품 인지도 확대 및 학술 마케팅을 전개할 계획이다.

‘지셀르 리본느’는 인체조직 유래 소재인 무세포동종진피를 기반으로 한 제품이다. 조직 손상을 최소화한 가공 공정을 적용해 생체 적합성을 높인 것이 특징이다.

GC녹십자웰빙은 일본을 핵심 전략 시장으로 삼아 글로벌 시장 확대를 본격화할 방침이다. 특히 인체 태반 원료 의약품 ‘라이넥’을 시장에 성공시킨 노하우를 바탕으로 아시아 시장 내 입지를 빠르게 확대해 나갈 계획이다.

GC녹십자웰빙은 지난달 31일 의료진 150명이 참석한 가운데 ‘지셀르 리본느’ 출시 기념 론칭 심포지엄을 개최하고 임상 적용 사례를 공유했다. 회사는 향후 지속적인 학술 활동을 통해 차별화된 치료 솔루션을 제시할 예정이다.