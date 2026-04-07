운용·증권·수탁 등 통합 거점 신설 150명 인력 재배치…지역인재 채용 창업 생태계 활성화 위한 플랫폼 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 전북혁신도시를 자본시장 전략 거점으로 삼고 그룹 내 핵심 기능을 집적한 통합 금융 허브 구축에 나선다고 7일 밝혔다. 국민연금기금과의 연계 비즈니스를 강화하는 동시에 지역 밀착 금융까지 동시에 노리겠다는 구상이다.

하나금융그룹은 자산운용·증권·수탁·기관영업 등 자본시장 핵심 기능을 전북혁신도시에 집중 배치한다. 이를 위해 하나금융은 약 150명 규모의 인력 재배치를 시작으로 단계적인 거점 구축에 착수한다. 자산운용과 대체투자, 증권, 은행 수탁영업 기능을 한데 모은 ‘자본시장 원루프(One-Roof) 센터’를 신설해 분산된 조직을 집적한다.

하나손해보험도 전주시 완산구에 위치한 호남권 콜센터를 전북혁신도시로 이전해 고객 지원 기능을 집중할 방침이다. 이와 함께 지역 인재 채용을 병행해 조직을 확대한다. 특히 벤처·혁신기업 대상 투자금융을 강화할 계획이다. 향후 사업 확장에 따라 관련 기능을 추가로 확충해 전주를 국민연금기금 연계 금융의 실질적 중심지로 키운다는 계획이다.

청년 일자리와 창업 생태계 지원에도 힘을 싣는다. 하나은행의 스타트업 육성 프로그램 ‘하나원큐 애자일랩’을 통해 전북 지역 유휴 공간을 활용한 창업 전용 사무공간을 조성하고, 멘토링과 그룹 계열사 협업, 투자 연계 등을 지원한다. 또한 ‘하나 소셜벤처 유니버시티’를 기반으로 군산대·원광대·전주대 등과 연계한 실전형 창업 교육도 확대할 예정이다.

소상공인과 취약계층을 위한 금융 지원도 강화한다. 고효율 에너지·디지털 전환 설비 지원과 점포 환경 개선 사업에 나서 전북 지역 골목상권 경쟁력 제고 사업을 추진한다. 또 전북신용보증재단과 연계한 보증부 대출을 통해 금융 접근성을 높인다. 향후에는 경영 환경 개선과 매출 기반 확대까지 포함한 맞춤형 생산적 금융과 포용금융을 지속 확대한다는 방침이다.

이 밖에도 지역사회와의 접점을 넓히기 위한 문화·교육 프로그램도 이어간다. 국민연금공단 야외 특설무대에서 진행하는 ‘동행 콘서트’를 지속 운영하는 한편, 아동·청소년 대상 금융교육과 중·고교 금융교실 등도 전북 전역으로 확대할 계획이다.

하나금융그룹 관계자는 “전북은 대한민국의 자본시장 성장과 지역경제 활성화라는 목표를 동시에 달성할 수 있는 전략적 요충지”라며 “하나금융그룹의 자본시장 기능이 결집된 거점을 중심으로 고용, 창업, 소상공인 지원, 문화·교육까지 아우르는 종합 금융 생태계를 구축할 방침이다”고 강조했다.