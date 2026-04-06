창원자이 더 스카이 등 첫 선 향후 공급단지에도 확대 계획

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 인공지능(AI)과 디지털 콘텐츠를 결합한 분양 마케팅 전략을 통해 ‘고객 경험’ 중심의 브랜드 혁신을 강화하고 있다.

GS건설은 최근 분양을 진행 중인 ‘창원자이 더 스카이’와 ‘아산탕정자이 메트로시티’에 생성형 AI 기술을 활용한 홍보영상을 선보였다. 해당 영상은 입주 이후 단지 내에서 누릴 수 있는 삶과 라이프스타일을 가상으로 구현한 콘텐츠다.

일반적인 분양 홍보영상이 제3자의 입장에서 세대 내부를 단순히 보여주는 수준에 머물러 실제 입주 이후의 생활을 구체적으로 체감하거나 상상하기 어려웠다면, 이번 자이 홍보영상은 ‘정보 전달’이 아닌 ‘고객 경험’에 초점을 두고 사전 기획됐다.

홍보영상은 생성형 AI 기술을 적극 활용해 입주민의 시점에서 세대 내부부터 단지 내 커뮤니티시설 등 ‘입주 이후의 삶’을 간접적으로 체험해볼 수 있도록 구현했다. 실제 세대 내부에서 바라본 외부 조망, 커뮤니티시설을 이용하는 모습 등 고객들이 실생활에서 누릴 수 있는 소소한 일상부터 다채로운 라이프스타일을 미리 경험해볼 수 있다.

GS건설 관계자는 “자이 브랜드는 고객의 삶을 깊이 이해하고, 일상이 보다 특별해질 수 있는 주거 경험을 제공하기 위해 노력해 왔다”며 “자이가 추구하는 라이프스타일을 보다 쉽게 전달하고, 예비 입주자들이 입주 이후의 모습을 자연스럽게 경험해볼 수 있도록 함으로써, 단순한 공간 확인을 넘어 합리적인 선택에 도움을 줄 수 있도록 향후 공급되는 자이 현장에서도 생성형 AI를 적극 활용해 나갈 계획”이라고 전했다.

한편 GS건설 자이(Xi)는 유튜브를 기반으로 한 고객 소통을 지속적으로 강화해 왔다. 현재 자이 공식 유튜브 채널은 구독자 72만 명을 넘어서는 등 업계 내 대표적인 콘텐츠 플랫폼으로 자리 잡았으며, 단순 홍보를 넘어 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 경험을 전달하는 데 기여하고 있다.

GS건설은 분양 마케팅 외에 설계·시공 단계에서도 AI 기술 도입을 확대하고 있으며, 이를 통해 생산성과 안전성을 동시에 강화해 나간다는 방침이다. 일례로 외국인 근로자와의 소통을 돕는 AI 번역 시스템 ‘자이 보이스(Xi Voice)’와 방대한 분량의 표준 시방서를 학습해 최신 기준을 안내하는 ‘자이북’ 등 다양한 AI 시스템을 도입하고 있다.