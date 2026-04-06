국회 대정부질문 경제분야 “경질 나프타 확보 훨씬 더 필요한 상황” 액화천연가스(LNG) 물량 연말까지 확보

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정관 산업통상부 장관은 중동 전쟁 장기화로 인해 국내 산업이 멈출 수 있다는 우려에 대해 “그런 상황은 발생하지 않을 것이라고 확신한다”고 말했다.

김 장관은 이날 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 ‘나프타(납사) 수급 불안정 등에 따라 우리 산업이 멈추는 상황이 될 수도 있느냐’는 이언주 더불어민주당 의원 질의에 “주요 산업들이 수급에 차질을 빚지 않도록 일일 모니터링 체제를 구축해 관리하고 있다”며 이같이 답변했다.

그는 원유 공급망 다변화 방안과 관련해 “구체적인 거명은 어렵지만 몇 군데 구체적인 나라에 노력들을 하고 있다”고 말했다.

이어 국내 정유업계가 중동에서 많이 수입하는 중질유 중심의 사업 구조여서 영향이 크다는 취지로 언급한 후 “석유화학 제품 입장에선 경질 나프타의 확보가 훨씬 더 필요한 상황”이라고 강조했다.

그러면서 “당장은 쉽지 않겠지만 앞으로 경질유로 할 수 있는 나프타 정제 시설을 갖추는 것을 지원하는 방안을 강구하고 있다”고 덧붙였다.

김 장관은 “액화천연가스(LNG) 물량도 연말까지 확보하고 있다”고 밝혔다.

그는 LNG 수급 상황과 관련해 “연말까지는 물량을 가진 것으로 파악되고 있다”며 “(다만) 원자력 발전을 더 많이 가동하는 방법 등을 통해 전기료가 오르지 않도록 관리를 해나가고 있다”고 설명했다.

또 “동절기를 지나 전기 수요가 조금 줄어들어 상황이 좀 더 여유 있는 편”이라면서도 “중동 상황이 워낙 가변적이어서 LNG에 대해서도 주의 깊게 모니터링하고 있다”고 부연했다.