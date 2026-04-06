국회 대정부질문 경제분야

“경질 나프타 확보 훨씬 더 필요한 상황”

액화천연가스(LNG) 물량 연말까지 확보

김정관 산업통상부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 경제 분야 대정부 질문에서 이언주 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 이상섭 기자
김정관 산업통상부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 경제 분야 대정부 질문에서 이언주 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정관 산업통상부 장관은 중동 전쟁 장기화로 인해 국내 산업이 멈출 수 있다는 우려에 대해 “그런 상황은 발생하지 않을 것이라고 확신한다”고 말했다.

김 장관은 이날 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 ‘나프타(납사) 수급 불안정 등에 따라 우리 산업이 멈추는 상황이 될 수도 있느냐’는 이언주 더불어민주당 의원 질의에 “주요 산업들이 수급에 차질을 빚지 않도록 일일 모니터링 체제를 구축해 관리하고 있다”며 이같이 답변했다.

그는 원유 공급망 다변화 방안과 관련해 “구체적인 거명은 어렵지만 몇 군데 구체적인 나라에 노력들을 하고 있다”고 말했다.

이어 국내 정유업계가 중동에서 많이 수입하는 중질유 중심의 사업 구조여서 영향이 크다는 취지로 언급한 후 “석유화학 제품 입장에선 경질 나프타의 확보가 훨씬 더 필요한 상황”이라고 강조했다.

그러면서 “당장은 쉽지 않겠지만 앞으로 경질유로 할 수 있는 나프타 정제 시설을 갖추는 것을 지원하는 방안을 강구하고 있다”고 덧붙였다.

김 장관은 “액화천연가스(LNG) 물량도 연말까지 확보하고 있다”고 밝혔다.

그는 LNG 수급 상황과 관련해 “연말까지는 물량을 가진 것으로 파악되고 있다”며 “(다만) 원자력 발전을 더 많이 가동하는 방법 등을 통해 전기료가 오르지 않도록 관리를 해나가고 있다”고 설명했다.

또 “동절기를 지나 전기 수요가 조금 줄어들어 상황이 좀 더 여유 있는 편”이라면서도 “중동 상황이 워낙 가변적이어서 LNG에 대해서도 주의 깊게 모니터링하고 있다”고 부연했다.


rimsclub@heraldcorp.com