[헤럴드경제=김성훈 기자] 김건희 여사가 추가로 금품을 수수한 정황이 포착돼 특검이 압수수색에 나섰다.

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀의 김지미 특검보는 6일 정례 브리핑에서 “대통령 관저 공사와 관련해 김건희가 명품을 추가 수수한 구체적 정황을 확인해 관련 업체 사무실과 대표 주거지에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다.

다만 이와 관한 구체적인 혐의 내용에 대해서는 밝히지 않았다.

관저 이전 특혜 의혹은 종합건설업 면허가 없는 21그램이 2022년 5월 윤석열 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약해 특혜를 받았다는 내용이다. 본래 다른 회사가 2022년 3월 윤 전 대통령이 당선된 직후 공사를 의뢰받았으나, 5월께 갑자기 21그램으로 바뀐 것으로 조사됐다. 21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡은 업체다. 김 여사의 입김 덕에 관저 공사를 따냈다는 의혹이 제기됐다.

김건희 특검팀은 앞서 사건을 수사해 윤석열 대통령직인수위원회가 관저를 서울 용산구 한남동으로 옮기는 과정에 당시 청와대이전태스크포스(TF) 팀장이었던 윤한홍 국민의힘 의원이 관여했다고 발표했다. 다만 수사 기간 부족 등을 이유로 마무리짓지 못하고, 종합특검팀이 사건을 넘겨받았다.

김 여사는 현재 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨와 공모해 통일교 관계자로부터 교단 지원 청탁과 함께 그라프 다이아몬드 목걸이, 샤넬 가방 등 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의 등으로 기소돼 재판받고 있다.

종합특검팀은 또 ‘쌍방울 조작 기소 의혹’과 관련해 윤석열 정부 대통령실이 당시 검찰 수사에 개입하려 한 정황을 포착했다고 밝혔다.

사건을 맡은 권영빈 특검보는 “지난달 초순경 쌍방울 대북 송금 사건과 관련해 윤석열 정부 대통령실의 개입 시도를 확인했다”며 “특검팀은 이 사건을 국가권력에 의한 초대형 국정농단 의심 사건으로 보고 있다”고 했다.