행안부, 애국가 배경영상 국민 참여 공모전 개최…최우수상에 8000만 원 상금

[헤럴드경제=이태형 기자] 국가 행사와 국민의례에서 울려 퍼지는 애국가의 배경 영상이 정부 수립 이후 처음으로 대국민 공모를 통해 제작된다.

행정안전부는 문화체육관광부와 함께 정부의 첫 공식 애국가 배경영상 제작을 위해 ‘애국가 배경영상 국민 참여 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

그동안 각종 국가 행사와 국민의례 등에 한국방송공사(KBS)가 제작한 애국가 영상이 활용됐지만, 대한민국의 높아진 위상과 발전상을 충분히 담아낸 정부 차원의 공식 배경영상이 필요하다는 의견이 있었다.

이에 정부는 국민 주권 정부의 정책 방향을 반영해 국민이 직접 참여하는 방식으로 공식 영상을 제작하기로 결정했다는 게 행안부의 설명이다.

이번 애국가 배경영상 공모전은 영상 촬영과 편집을 할 수 있는 대한민국 국민이면 개인, 기업, 단체를 가리지 않고 참여할 수 있으며, 예선과 본선 2단계 방식으로 진행된다.

예선은 이달 15일부터 28일까지 2주간 진행되며, 아이디어 기획안과 16개 장면 이상의 촬영대본(콘티) 또는 1분 이상의 시범 영상을 제출하면 된다.

예선을 통해 장려상 10개 팀과 본선 진출 2개 팀을 선정한다. 본선 진출 팀은 완성도 높은 영상을 제작할 수 있도록 정부와 공공기관이 보유한 영상과 전문가 자문을 지원받아 고화질(FHD)급 애국가 배경영상 1편을 제작하고, 최종 심사를 거쳐 최우수상과 우수상이 결정된다.

최종 선정된 최우수상과 우수상에는 각각 행안부장관상과 함께 8000만 원, 5000만 원의 상금이 수여된다.

본선에 진출하지 못해도 예선에서 장려상으로 선정된 10개 팀에게도 각 50만 원의 상금이 지급된다.

심사에는 유홍준 국립중앙박물관장을 비롯해 대한민국 문화예술·영상계를 대표하는 전문가들이 참여해 공정성과 전문성을 높일 계획이다.

제작된 영상은 검증을 거친 후 정부 공식 행사를 비롯해 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 배포될 예정이다.

공모 일정, 제출 형식, 접수 방법 등 자세한 사항은 ‘애국가 배경영상 국민 참여 공모전’ 누리집에서 확인할 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 공모전은 정부가 처음으로 애국가 배경영상을 제작하는 뜻깊은 시도로, 대한민국의 자부심과 시대상을 국민의 시선으로 새롭게 담아내는 계기가 될 것”이라며 “수상작은 주요 국가 행사 등에 활용될 예정인 만큼 많은 국민의 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.