‘신복지 5.0 문화운동’ 일환…세대와 조직 잇는 촘촘한 지역복지 네트워크 구축 6일부터 5월 29일까지 접수…우수 임직원봉사단에 장관상 등 수여 및 활동비 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회복지협의회는 보건복지부와 함께 ‘제1회 Vms-LOG(브이-로그) 어워드, ESG기획봉사단’ 공모사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 공모사업은 기업·기관·단체 임직원이 직접 자원봉사활동을 기획하고 활동에 참여하는 프로그램이다.

우수한 성과를 낸 임직원봉사단에는 ‘Vms-LOG 어워드’를 통해 보건복지부 장관상 또는 한국사회복지협의회장상을 수여할 예정이다.

특히 Vms-LOG 어워드는 봉사활동 과정을 모바일 영상으로 기록한 우수 사례를 시상하고, 수상작은 유튜브 채널 ‘나눔채널공감’에 공개해 나눔 문화를 확산할 계획이다.

선정된 ESG기획봉사단에는 ▷정부와 협의회 포상 ▷활동 재료비 최대 100만 원 지원 ▷시·도관리본부 지역사회봉사단 위촉 ▷VMS(사회복지 자원봉사인증관리) 봉사시간 인증 ▷언론 및 사례집 홍보 등 5가지 혜택이 모두 제공된다.

참여 대상은 기업·기관·단체이며, 5월 29일까지 신청서와 구비서류를 이메일로 제출하면 된다.

최종 선발된 봉사단은 전국 17개 시도 사회복지협의회의 심사를 거쳐 위촉되고, 7월부터 10월까지 4개월간 사회복지 현장에서 ESG 분야 자원봉사활동을 수행한다.

한국사회복지협의회는 “이번 사업은 신복지 5.0 문화운동의 하나로 세대와 조직을 잇는 촘촘한 지역복지 네트워크를 구축하는 데 목적이 있다”며 “임직원들의 주도적 참여를 통해 일상 속 실천 중심의 참여형 복지문화가 정착될 것으로 기대한다”고 밝혔다.