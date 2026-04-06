[헤럴드경제=윤창빈 기자] 중동 전쟁 여파로 나프타 수급에 차질이 생기면서 건설 현장에 비상이 걸린 가운데 6일 오전 서울의 한 레미콘 공장에서 믹서트럭이 정차하고 있다. 레미콘 생산에 핵심 원료인 나프타의 수급 불안해 지면 콘크리트 생산 자체가 어려워져 건설 현장 전반에 영향을 미칠 수 있다.


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