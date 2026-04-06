전립선 건강 개별인정형 신소재 SHPro 최초 적용 중장년 남성용 12종 올인원…활력·에너지 아울러

[헤럴드경제=박연수 기자] CJ웰케어가 식품의약품안전처 기능성 인정 전립선 건강 신소재 ‘SHPro(참당귀황기추출복합물)’를 국내 최초로 적용한 남성 건강기능식품 ‘전립소 참당귀황기 프리미엄(사진)’을 출시했다고 6일 밝혔다.

SHPro는 농촌진흥청과 국내 연구진이 공동 개발한 개별인정형 원료다. 국내산 GAP 인증 참당귀·황기를 사용했다. 인체 적용 시험에서 만 45~75세 남성 84명을 대상으로 12주간 섭취한 결과 국제 전립선 증상 점수(IPSS) 총점과 잔뇨감이 개선됐다. 해당 연구는 연세대학교 세브란스병원과 한림대학교 동탄성심병원이 공동으로 진행했다.

전립선 기능성 외에 지구력 증진에 도움을 줄 수 있는 옥타코사놀함유유지, 면역 기능에 필요한 아연을 함유했다. 에너지 대사를 돕는 마그네슘·나이아신·비타민B군·비오틴 등 9종 기능성 원료 기반의 12종 올인원 복합 포뮬러로 구성됐다. 숙지황·산수유·산약으로 구성된 삼보 조합과 호박씨·마카·밀크씨슬 등 부원료도 담았다.

CJ웰케어 관계자는 “전립선 건강 시장에 과학적으로 검증된 국산 신소재를 선보여 남성 건강 관리의 새 기준을 제시하겠다”고 말했다.