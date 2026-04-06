[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 주택도시보증공사(HUG, 사장 최인호)는 ‘HOPE with HUG 프로젝트’를 통해 제64호 사업인 부산 강서구 상곡마을회관 리모델링을 완료하고 6일 준공식을 개최한다고 밝혔다. 이 사업은 부산시, (사)부산국제건축제조직위원회와 함께 추진했다.

이날 오후 강서구 상곡마을회관에서 열릴 준공식에는 주택도시보증공사, 부산시, 부산국제건축제 등 관계기관을 비롯해 재원 후원 기업, 설계 재능기부 건축가, 지역 주민이 참석할 예정이다.

‘HOPE with HUG 프로젝트’는 건축계의 설계 재능과 재원 후원을 통해 사회적 약자를 위한 소규모 노후 공익시설의 공간환경을 개선하는 민관협력형 공간복지사업으로, 2013년 시작된 이후 현재까지 총 64개 시설의 환경 개선을 추진하며 지역사회에 의미 있는 변화를 만들어 왔다.

이번 제64호 사업은 주택도시보증공사와 경동건설㈜의 재원 후원, ㈜라라호호 건축사사무소 조호제 대표의 설계 재능기부로 추진됐다.

리모델링 대상지인 상곡마을회관은 과거 마을 구판장과 주민 자녀 공부방으로 활용되며 지역 주민들이 모이고 교류하는 공간으로 활용됐으나, 시설 노후화로 인해 최근에는 농기구 보관 창고로 사용됐다.

이번 사업을 통해 마을회관은 주민들이 함께 이용할 수 있는 공유부엌과 휴식 공간을 갖춘 커뮤니티 공간으로 새롭게 조성돼 다가오는 농번기 마을 주민들을 위한 식사 준비와 공동활동이 이루어지는 공간으로 활용될 전망이다.