[헤럴드경제=최원혁 기자] 국가유공자에게 국밥을 무료로 대접해 화제가 된 국밥집 사장이 “건물주가 월세 5만원을 깎아주시기로 했다”고 전했다.

5일 서울 노원구에서 국밥집을 운영하는 박민규(32) 씨는 자신의 SNS에 “오늘은 제 눈물이 조금 들어가서 국밥이 살짝 짤 예정”이라며 “건물주께서 ‘뉴스를 보셨다’며 ‘다음 달부터 월세 5만원을 깎아줄 테니 어르신들 식사 대접에 보태라’고 말씀하셨다”고 밝혔다.

박씨는 올해 2월부터 6·25 참전 용사와 월남전 참전 용사 등 국가유공자에게 무료 식사를 대접해 왔다.

그러면서 그는 식사를 나누며 겪은 다양한 사연을 SNS에 꾸준히 공유하며 많은 이들의 공감을 얻고 있다. 특히 박씨가 제복을 입고 식당을 방문한 어르신을 보며 박수를 치는 영상은 SNS에서 화제가 됐고, 시민들의 가게 방문 인증샷이 이어지기도 했다.

박씨는 국가유공자뿐 아니라 폐지를 주우며 생계를 이어가는 노인과 군인에게도 무료 식사를 대접하기로 했다. 그는 같은 날 “내 장사 버킷리스트 중 하나였던 군복 입은 군인분들께 국밥을 무료로 대접하는 걸 오늘 드디어 실천했다”며 “꽃다운 나이에 나라를 위해 헌신하고 있다는 건 누가 뭐라고 해도 변하지 않는 사실이니까. 그분들이 더 존중받는 사회였으면 좋겠다”고 말했다.