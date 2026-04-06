자동차보험 3월 역대 최대 실적 CM 채널 장기보험 매출 2배로 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손해보험이 캐롯손해보험과 통합한 지 6개월 만에 자동차보험에서 역대 최대 매출을 기록했다고 6일 밝혔다.

올해 1분기 한화손보 자동차보험 매출은 3000억원을 웃돌았고, 특히 3월 한 달 중 1100억원 이상의 매출을 올리면서 월 기준 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 다이렉트(CM) 채널 자동차보험 매출도 통합 전 월평균 약 370억원에서 1분기 월평균 400억원으로 약 10% 성장했다. 자동차보험 시장 점유율 역시 통합 전 5.6%에서 올해 1분기 6%로 올랐다.

이런 성과는 캐롯손보의 디지털 유입 경쟁력과 한화손보의 상품·운영 역량이 결합한 결과라고 한화손보는 설명했다. 자동차보험 CM 채널을 통해 유입된 고객이 장기보험 텔레마케팅(TM)과 대면 채널로 이어지며 보장 범위를 넓히는 연결 구조도 형성됐다. CM 채널 장기보험 매출은 통합 이후 약 2배로 늘었다. 한화손보는 이를 ‘하이브리드 손보사’ 전략의 핵심 성과로 보고 있다.

한화손보는 조직 운영에서도 변화를 주고 있다. 자동차 보상 부문에서 캐롯 출신 인력과 기존 인력이 결합하며 전사 차원의 대응 체계를 재정비했다. 이를 통해 초동 대응 속도와 현장 대응력을 강화했으며, 담당 체계도 고객 중심으로 개편해 접근성과 대응 집중도를 높였다.

한화손보 관계자는 “통합 이후 6개월은 디지털과 전통 채널이 유기적으로 연결되는 기반을 마련한 시기”라며 “디지털 채널과 전통 영업채널을 연결한 ‘하이브리드 전략’을 토대로 고객 유입부터 장기보험 확대까지 이어지는 구조를 지속해서 고도화해 나가겠다”고 말했다.