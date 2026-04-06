하나머니에 손보·핀크·GLN 합류

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹은 생활 금융 플랫폼 ‘하나머니’의 외연 확대를 위해 하나손해보험·핀크·GLN인터내셔널 등 3개 계열사를 추가했다고 6일 밝혔다.

이에 기존 하나은행·하나증권·하나카드·하나캐피탈·하나생명·하나저축은행 등 6개 관계사에 더해 총 9개사가 참여하는 통합 플랫폼 체계를 갖추게 됐다.

이번 합류를 통해 ‘하나머니’는 기존 포인트 적립, ‘트래블로그’ 무료 환전 등 핵심 기능을 넘어 환전·결제·투자·보험·자산관리 등 생활 밀착형 금융 서비스를 하나의 앱에서 제공하는 ‘원스톱’ 플랫폼으로 기능을 확대했다.

우선 하나손해보험 참여로 해외여행보험, 골프보험, 원데이 보험 등 실생활 중심 보험 상품 라인업이 강화됐다. 이용자는 ‘보험머니 쌓기’ 등 다양한 이벤트 혜택과 함께 간편하게 보험 상품에 가입할 수 있다.

핀크의 합류로는 대출 비교 서비스와 함께 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 온투업(온라인투자연계금융업) 상품 비교·추천 기능이 추가됐다. 이를 통해 이용자는 다양한 금융상품을 보다 효율적으로 탐색할 수 있게 됐다.

GLN인터내셔널은 글로벌 QR 결제 및 출금 서비스를 제공해 해외 이용 편의성을 높인다. 특히 트래블로그의 58종 통화 무료 환전 혜택과 연계해 해외에서도 스마트폰 하나로 결제와 출금이 가능한 환경을 구축할 계획이다.

하나금융그룹은 이번 플랫폼 확장을 통해 계열사 간 시너지를 한층 강화하고, 고객 중심의 통합 금융 서비스를 고도화한다는 방침이다.

하나금융그룹 관계자는 “‘하나머니’는 출시 이후 지속적인 혁신을 통해 생활 금융 플랫폼으로 성장해왔다”며 “앞으로 9개 관계사의 역량을 결집해 고객의 금융 전반을 함께하는 파트너로 자리매김할 것”이라고 말했다.

한편 ‘하나머니’는 가입자 1000만 명을 돌파한 ‘트래블로그’ 서비스를 기반으로 누적 환전액 6조원을 기록했으며, 이용자들이 절감한 수수료는 4000억원을 넘어서는 등 성장세를 이어가고 있다.